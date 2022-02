New Latam Beats lanza el disco «Revueltas» con 28 artistas chilenas y agenda actividad en el GAM para conmemorar el 8M

El disco, lanzado a través de la plataforma musical chilena New Latam Beats e ideado en conjunto con una de sus principales artistas, la productora Carla Valenti, está disponible en dos volúmenes que en total suman 28 tracks inéditos. Todas estas canciones están compuestas íntegramente por mujeres músicas chilenas que, desde sus diversos estilos y subjetividades aportan en el cotidiano a la música tanto en lo local como en el ámbito latinoamericano. Es por esto, que junto a la celebración del disco, se suma el Festival Documental Revueltas en el GAM este próximo 8 de Marzo.

Revueltas nace a partir de la necesidad y ganas de juntar a mujeres creadores chilenas. Tal como señala Carla Valenti, surge de “las ganas de tener este espacio, de poder visualizar el trabajo de las mujeres de Chile, que encuentro que todas son riquísimas y que admiro mucho. Creo que cada una por separado, me ha inspirado en algún momento de mi vida”.

Este es un disco comunitario por la forma de trabajar y “revuelto” por la diversidad de estilos presentes, todos cargados de fuerza, talento y desobediencia a la cultura patriarcal. Participan artistas y colectivas chilenas de diferentes territorios locales, así como residentes en el extranjero. Revueltas está integrado por: Carla Valenti, Alex June, Adine Frost, Andrea Paz, Kinética, Escafandra, Mariana Montenegro (Ex Denver), Cholita Sound, Entrópica, Futuro Fósil, Brava, Gia Yeahs, Les Freetangas, Nea Ducci, Kamila Govorčin, Fernanda Arrau, Alisú, Paula Pasarina (Pajaristica), Rę Parra, Valentina Peralta, Ochi, Lo Hertz, Reina Sofía, Manu Ela, Ignis Natre, Madela, Reptila y Niños Índigo.

Respecto de los tracks que componen el disco en sus dos volúmenes, éstos no responden a un estilo; tampoco se pretende generar clasificaciones ni jerarquías por años de trayectoria. Por el contrario, tal como propone Carla Valenti, “cada track tiene su esencia y estilo particular. Siento que cada productora me habla mucho en sus tracks, escucho y siento sobre política, amor, baile, emoción, etc., y siempre se siente un poco de Latinoamérica, que es lo que yo también buscaba en este compilado, que tuviera, de alguna forma, el sonido de nuestra parte del mundo”. Al relatar la experiencia del proceso de construcción del disco, la artista comenta que “cada canción que me llegaba era un asombro. Es increíble poder darme cuenta, aún más, del gran talento femenino que tiene Chile, es impresionante”.

Este proyecto no sólo apunta a presentar estéticas sonoras femeninas. Desde el principio, Revueltas se planteó como un lienzo en que las artistas puedan visibilizar su trabajo e inscribir sus problemáticas asociadas al mismo. Hacer este disco es mucho más que “sumarse” a un discurso feminista; se relaciona con generar un espacio concreto de valoración y visibilización para músicas chilenas y sus creaciones, el cual pretende replicarse año a año y establecerse como un espacio seguro y protegido de creación.

En esta línea, Revueltas es un trabajo con foco en el encuentro comunitario de mujeres músicas. Tal como propone Carla Valenti, la idea es “generar una unión entre nosotras, poder conocernos, entrar en contacto, romper las barreras de los estilos y generaciones. Siempre la música nos va unir, no importa nuestro estilo musical o generación. Yo, muchas veces me sentía excluida por el estilo que produzco y/o toco. Es genial darme cuenta, que este compilado lo mas lindo que tiene es eso, la diversidad”.

Revueltas, es sinónimo de movimiento y propuesta para una escena musical que, para las mujeres, resulta especialmente dificultosa. Un espacio para acoger cuerpos que crean y habitan la música, pero que también se enfrentan a un cotidiano complejo. Tal como explica Carolina Vaccia, directora de contenidos de New Latam Beats y una de las impulsoras del proyecto, “para una mujer, dedicarse al arte, muchas veces es crear desde el margen; es crear a pesar de todas las barreras de una sociedad patriarcal que, la objetualiza, la precariza y la niega; que en el discurso la valora, pero que, en la práctica, la prefiere mantener en silencio. La idea de este disco es romper ese silencio y generar un espacio para crear desde la potencia discursiva del límite, en que la sociedad y los circuitos tradicionales del arte han ubicado a la mujer”.

Respecto del arte, éste está a cargo de la artista visual chilena radicada en Barcelona Sofía Bianchi (Pixa), quien ha desarrollado gran parte de su trabajo en la reflexión sobre lo femenino, lo cual plasma en la actualidad en las calles catalanas, a través de potentes, emotivos y coloridos murales. Para Carla Valenti, el arte era un aspecto muy relevante: “Debía ser tratado de una forma bien sensible y que fuera capaz de representar el espíritu comunitario del disco. Cuando conocí a Pixa, entendí por qué la debía invitar a participar. Ella era la persona que tenía que hacer el arte y fue hermoso que haya querido participar en este proyecto”.

Revueltas busca valorar, visibilizar y potenciar la creación musical de mujeres chilenas. En las palabras de Valenti: “Que se atrevan. Quiero, humildemente, empoderar a más chicas a lanzarse en este camino, que es de esfuerzo constante, pero hermoso. También la idea es cambiar lo cerrado que son algunos espacios musicales. Queremos inspirar a la creación de más iniciativas como esta para potenciar a nuestras músicas chilenas”.

A esta iniciativa musical se le suma la instancia de New Latam Beats en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) el 8 de Marzo. La propuesta para el GAM es el Festival Documental Revueltas apoyado por ONU Mujeres en conmemoración del hito 8M en Chile.

Puedes escuchar los dos volúmenes de «Revueltas» tanto en Spotify como en otras plataformas de streaming.

Escucha «Revueltas Vol. 1»:

Escucha «Revueltas Vol. 2»:

Sigue a New Latam Beats en:

Facebook

Instagram