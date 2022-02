Nico Rojo estrena canción inspirada en una relación agónica en pandemia

El cantautor Nico Rojo se inspiró en una relación tóxica que terminó durante la pandemia para crear su nuevo single. La canción se llama “La Propiedad” y lo reúne con el músico Andrés Valdebenito. El tema forma parte de “Chuchunco”, el disco conceptual que Nico Rojo lanzará durante el segundo semestre del año. El video del tema, dirigido por Darinka Osorio, ya está disponible en YouTube.



Acerca de la experiencia que dio origen a esta canción, Nico Rojo comenta: “la compuse en medio de una ruptura amorosa en plena pandemia, algo que muchas parejas han vivido durante esta crisis. La escribí desde la convicción de que en el amor no hay que forzar nada y si las relaciones no fluyen o no funcionan, no hay que martirizarse o sacrificarse. La letra habla de cortar por lo sano y asumir la realidad”.

“La Propiedad” cuenta con la colaboración de Andrés Valdebenito, cantautor con amplia experiencia en música para cine, y que por estos días prepara su segundo disco bajo la producción de Javier Barría. Sobre su aporte al tema, Nico Rojo afirma: “me parece único lo que él hace, en la escena actual resalta por la elegancia y prolijidad de su música. Me emocionó mucho el solo de guitarra que grabó en esta canción, además de las voces y coros que sumó, que la enriquecieron un montón”.



Según detalla Nico Rojo, el sonido de “La Propiedad” está influido por el grupo Talk Talk, la experimentación sonora de Radiohead y la oscura emotividad de Nick Cave. Tal como el resto de su nuevo disco, el músico trabajó junto a los productores Cadenasso-Del Favero (Matorral), dobles ganadores del premio Pulsar: “con ellos se puede experimentar en el estudio como si fuese un taller o una sala de ensayo. El resultado está plagado de premios auditivos para quienes la escuchen en detalle”, asegura el músico.

“La Propiedad” es el cuarto adelanto de “Chuchunco”, álbum conceptual cuyas canciones están enlazadas por recuerdos de niñez ambientados en el barrio de origen de Nico Rojo. Su single anterior, “Estadio Nacional”, acumula ciento diez mil reproducciones en YouTube. La próxima oportunidad para ver a Nico Rojo en vivo será el sábado 9 de abril cuando se presente en KlamaCultura (Santa Filomena 17, Barrio Bellavista).

