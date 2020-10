Nueve visiones de América Latina mostrará el Festival de Cine de Viña del Mar 2020

Con empate de tres películas cada uno, Brasil y Chile rivalizan este miércoles en la Competencia Latinoamericana de Largometrajes de Documental de la 32 edición del Festival de Cine de Viña del Mar, destacó Prensa Latina.

La categoría contempla además títulos de Argentina, Colombia y México para un total de nueve obras concursantes que, al decir de los organizadores, constituyen productos de excelente factura y lenguaje contemporáneo, conectadas con sus contextos y con una marcada mirada personal.

“El otro”, película del chileno Francisco Bermejo.

Según destacó su director artístico, Claudio Pereira, la selección propone 9 visiones de América Latina, “desde territorios en constante tensión, relatos de vidas marcadas por la lucha por la identidad, sobrevivir a su entorno, la soledad y hasta la propia historia del cine”.



Entre los títulos a concurso figuran Babenco: Tell me when I die, de Bárbara Paz (Brasil); Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría (México); El otro, de Francisco Bermejo. (Chile); Las razones del lobo, de Marta Hincapié (Colombia) y Piedra sola, de Alejandro Telemaco (Argentina).



Financiada por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la cita audiovisual está concebida de forma virtual desde el 2 y hasta el 11 de noviembre y tendrá a Uruguay como país invitado de honor.



El slogan “Vive el cine latinoamericano desde tu casa” signa la actual edición que propone en su abanico de opciones foros debates, panoramas latinoamericanos, cine foros, diálogos de cine y clases magistrales.



Para la inauguración está reservado el estreno exclusivo de la película mexicana “Nuevo orden”, ganadora del León de Plata por el gran Premio del Jurado en Venecia, la cual se podrá disfrutar luego de la función de gala a las 21:30 horas mediante el sitio digital ficvina.cl.

