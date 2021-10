Obra “El Convento” se estrena en Teatro Camilo Henríquez

Después de meses de preparación, la directora y dramaturga Stephie Bastías, por fin podrá mostrarla obra que debió postergar su estreno debido a la pandemia. «El Convento», segunda parte de su Trilogía del Encierro, ha sido uno de los montaje más esperados desde entonces.

«El Convento» explora la vida de seis novicias que viven encerradas y en estricto voto de silencio, lo que las obliga a expresarse a través de sonidos, gestos y miradas con las que son capaces de comunicar, dando espacio para representar temas de interés y reflexión en torno a la figura de lo femenino, la sororidad, la corporalidad y el silencio.

La obra llega antecedida por el éxito de “La Torre”, montaje también estrenado en el Teatro Camilo Henríquez, y que pasó por el Noveno Festival de Teatro Joven en Las Condes, entre otras instancias. Tal como cuenta su autora, Stephie Bastías, sobre la segunda parte de esta tríada, «El Convento profundiza una investigación escénica que se inauguró con «La Torre». Una investigación en torno a cómo la obra puede hablar sobre ciertos temas que han cruzado lo femenino. La decisión de que estas mujeres hayan hecho voto de silencio perpetuo, me obliga a encontrar otras formas de contar una historia que no sea hablando y que me permitan ver un relato».

El montaje de Stephie Bastías y compañía La Trama promete ser una carta recomendada dentro de los estrenos presenciales en el Teatro Camilo Henríquez, bajo el alero de Santiago a Mil.

«El Convento» tendrá una temporada que se extiende entre el 21 de octubre y el 5 de noviembre, con funciones los días jueves, viernes y sábado, a las 19 hrs. Entradas disponibles en Ticketplus.

Reseña de la Obra

Seis novicias viven en un convento donde tienen prohibido hablar en español, ya que hicieron voto de silencio perpetuo y las pocas veces que hablan, lo hacen en latín. En el claustrofóbico encierro han encontrado modos de comunicarse por medio de cantos, gestos y pequeños ruidos, transformando su rutina en una coreografía constante. Los años y la repetición de actos las han hecho perder la noción del tiempo, al punto que el pasado y el presente se confunden. Para ellas, el exterior es una completa interrogante que intentan descifrar imaginando mundos posibles. Hasta que un día cualquiera, la irrupción de una visita inesperada desajusta su cotidiano y deja rastros en ellas para siempre.



“El Convento” en Teatro Camilo Henríquez. Desde el 21 de octubre al 5 de noviembre, de jueves a sábado a las 19:00 hrs.

VALOR ENTRADAS

Preventa: $4.000.

Público general: $6.000

Adultos mayores y estudiantes: $4.000

Entradas aquí

Dirección y dramaturgia: Stephie Bastías

Elenco: Viviana Basoalto, Valeria Leyton, Nicole Vial, Karina Ramírez, Juanita Lara, Camila Paredes y Fernando Rosselot

Diseño, realización escenográfica e iluminación: José Carrera

Diseño de vestuario: Catalina Álvarez

Música y universo sonoro: Vicente Cuadros

Coproducción: Compañía La Trama, Teatro Camilo Henríquez, Santiago a Mil