Obra sobre palestinos y judíos: vuelve El Círculo al escenario virtual de Matucana 100

Bajo la dirección escénica de Andrea Giadach y la producción creativa de Alejandra Díaz Scharager, la obra el El Círculo se reestrena en el escenario virtual del Centro Cultural Matucana 100. La puesta en escena en su versión audiovisual se presentará a través de la página web de M100 desde el 27 de mayo hasta el 13 de junio.

El Círculo, estrenada tras dos años de investigación por parte del Colectivo Natuf, trata sobre el proceso que vivió un grupo de chilenos/as, unos de origen palestino y otros de origen judío, tratando de crear una obra de teatro en conjunto. Un esfuerzo que reveló las tensiones que surgen de sus fuertes identidades ligadas a Israel y Palestina, y del miedo a traicionar a sus tribus de origen. El Círculo pone en escena material testimonial, ficcional y biográfico para recrear el proceso vivido sobre el intento de ver al otro, reconocerlo y ponerse en su lugar.

El viaje que emprendió el colectivo a partir de lo que concierne al territorio palestino e israelí -aquello que para algunos es un conflicto, para otros es ocupación y colonización- puso en jaque las lealtades a sus propias comunidades y las dificultades para ceder ante la narrativa contraria. Cuestionar sus prejuicios y revisar sus propias identidades en relación al contexto actual y en el encuentro con el otro, llevó a los integrantes del grupo a problematizar sus propias construcciones identitarias y la idea del enemigo, desde un territorio común.

Al respecto Andrea Giadach, directora escénica y dramaturga manifiesta que: “Transformar en material escénico nuestras miradas antagónicas, poder exponer abiertamente nuestros puntos de vista, defender la necesidad de hablar de lo complejo y no eludir la situación de Palestina e Israel, fueron algunos de los principales retos. Lo que nos ayudó a llegar a puerto fue establecer un horizonte ético común. En lo personal ha significado un paso enorme, ya que no pensé que iba a trabajar directamente con judías/os para ahondar en los temas que me han movilizado como creadora. Estoy profundamente agradecida por la experiencia y el que Alejandra me haya empujado a hacerlo.»

Sobre el proceso de creación, Alejandra Díaz Scharager, co-directora de proyecto y productora creativa, comparte que: «Fue un tremendo desafío convocar y reunir a un equipo de personas chilenas judías y palestinas que estuvieran dispuestas a tomar el riesgo de encontrarse y enfrentarse para crear. En el camino fuimos encontrando personas e instituciones que creyeron en lo que estábamos haciendo y supieron ver las resonancias que tendría. Honestamente, ni siquiera imaginé lo que El Círculo significaría para mí. El proceso de encuentro y creación, y particularmente el trabajo de compañerismo que hemos desarrollado con Andrea, han transformado mi mirada respecto de la realidad de Palestina/Israel y de mi propia identidad judía, que hoy se ha enraizado en el compromiso, la acción y la creación”.

El nombre del Colectivo, Natuf, refiere a un sitio geográfico que fue cuna de una civilización semi-nómade, pre-agraria, que habitó el actual territorio palestino-israelí hace más de 12.000 años. De esta forma, este nombre pretende que, desde Chile y el presente, podamos imaginar un espacio geográfico previo a la construcción de fronteras.

Paralelamente a las funciones que se realizarán en M100, habrá un conversatorio gratuito vía Zoom en el Centro Cultural de España, que se realizará los días 2, 9 y 14 de junio a las 19 horas.

Funciones

Desde el 27 de mayo al 13 de junio

De jueves a domingo a las 20:30 hrs.

Entradas en modalidad «paga lo que puedas»: $3.000, $5.000 o $7.000

Escenario Virtual y compra de tickets M100: https://www.m100.cl/programacion/teatro/circulo/

En cualquier parte del mundo.

FICHA ARTÍSTICA

Creación e Investigación: Colectivo Natuf | Co-dirección del proyecto: Andrea Giadach y Alejandra Díaz Scharager | Dirección escénica y Dramaturgia: Andrea Giadach | Producción creativa: Alejandra Díaz Scharager | Elenco: Shlomit Baytelman, Samantha Manzur, Moisés Norambuena, Constantino Marzuqa, Antonio Zisis, Juan Carlos Saffie, Alejandra Díaz Scharager, Ana Campusano | Diseño integral: Ana Campusano | Asistencia de investigación y Registro de archivo: Cristina Hadwa | Diseño sonoro: Marcello Martínez | Asistente dramaturgia: Pablo Manzi | Proyecciones: Niles Atallah | Mapa sinfín: Rafael Guendelman Hales | Marioneta: Santiago Tobar | Producción en terreno: Emilia Morales, Rayen Morales | Dirección audiovisual y Dirección de fotografía: Emilia Martin