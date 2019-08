Ocho lanzamientos musicales recientes que seguramente te estás perdiendo (Bjork+Slipknot y más)

Acá te presentamos nueva música que ha sido publicada en los últimos días

Estar al tanto de todos los estrenos en el mundo musical no es tarea fácil. Por eso acá te traemos ocho lanzamientos recientes que seguro pasaste por alto, durante una abrumadora semana llena de trabajo.

La revista de tendencias Ismorbo hizo una lista de estos temas, que incluyen a la islandesa Bjork, a los norteamericanos Slipknot y a los ingleses Mystery Jets.

1.- Bjork, Losss

Como «psicodélico moderno, lleno de sonidos naturales experimentales» describe el referido medio el nuevo lanzamiento de la compositora y cantante Bjork, Losss La muy vanguardista artista repite con el directorTobias Gremmler, quien presentó a estas máscaras cantantes.

Según indica Warp.la, «este nuevo visual formó parte de la primer presentación de Cornucopia, el nuevo show en vivo que Björk presentó el pasado 8 de mayo dentro de las instalaciones de The Shed, una nueva sede de arte en Hudson Yards de Manhattan, Nueva York»

2.- Mystery Jets, Screwdriver

Screwdriver es el sencillo promocional de esta banda inglesa de rock indie. El disco completo, titulado A Billion Heartbeats, estará disponible en septiembre próximo. Con esta sexta placa, la agrupación pretende dar un paso más allá de los golpes asestados con Curve Of The Earth. su anterior y bien recibido disco.

3.-!!!, This is the Door

Los noventas están de vuelta con el más reciente track de !!!, This is the Door. Esta agrupación dance-punk de Nueva York, lanzó el segundo single promocional del disco Wallop, que estará disponible a partir del 30 de agosto del 2019, reseña Ismorbo.

4.- Rubio, Pájaro Azul

La literatura y la música van de la mano. Acá lo demuestra la artista chilena Francisca Straube, con su nuevo tema Pájaro Azul, inspirado en el poema Blue Bird de Charles Bukowski. La artista manifestó que – tal y como cita el referido medio- “traté de expresar a este pájaro triste que inunda a cada persona. Tal como dice el coro, ‘agarra mi mano y perdámonos en la noche: la pena se extingue”.

5.- Oh Sees, Captain Loosely

El rock psicodélico llega de la mano con Oh Sees, una banda experimental de Estados Unidos formada en 1997. Esta agrupación lanzará próximamente su tercer disco, titulado Face Stabber.

6.-Slayyyter, Ride Wit Me

Recientemente, la cantante de indie pop Slayyyter publicó su cover de Ride Wit Me, un tema popularizado en 2001 por el rapero de EE. UU. Nelly. Esta redición es un aire fresco al pop de hoy día invadido por el trap. ¡Recomendable!

7.-Smokepurpp, Duck

El rapero Smokepurpp le dirigió unas cuantas palabras a 6ix9ine en su más reciente sencillo Duck. Este track es parte de su siguiente trabajo discográfico Deadstar 2.

https://soundcloud.com/smokepurpp/duck-prod-apex

8.- Slipknot, Birth of the Cruel

Después de cinco años de haber sacado un disco ( 5: The Gray Chapter), la banda de metal alternativo Slipknot vuelven al ruedo con Birth of Cruel. Este tema forma parte de su nuevo disco que estará disponible el 9 de agosto, informa Ismorbo.

Fuentes: Ismorbo, Warp.la, mondosonoro.com