Overtoun libera “Made Manifest”, primer adelanto de su próximo disco

Los músicos Yoav Ruiz-Feingold, Agustín Lobo, Matías Bahamondes y su nuevo bajista Felipe Leyton, realizaron una avant premiere junto a medios de prensa vía Zoom, y un Live especial en torno a este lanzamiento para comentar acerca de él con sus seguidores y dar rienda suelta al infierno.

“Made Manifest” es el título de este primer single, correspondiente a su ya anunciado segundo álbum This Darkness Feels Alive, el cual será lanzado durante este año. Este disco, fue financiado por los Fondos Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y será el sucesor de Centuries Of Lies, álbum que tuvo su debut en diciembre de 2018 con dos giras nacionales de promoción y muy buena crítica en el medio local e internacional.

Para esta nueva canción, contaron con la colaboración de Awká Mondaka, vocalista y guitarrista de Nunca Seremos Dichosos, banda ganadora del Premio Pulsar a Mejor Artista Metal, realizando una impresionante sección en mapudungún.

El trabajo audiovisual de este nuevo single estuvo a cargo de Underfilms, productora que ha realizado videoclips y registros en vivo para bandas como Pentagram, Bleak Flesh, Before Breathing, y muchos más. La estética del video intenta reflejar el delicado estado de la salud mental presente en el mundo, reflejando el tema central de la letra, que se puede encontrar en el video.

Su nuevo disco fue producido y mezclado por Pancho Arenas, reconocido ingeniero nacional que ha trabajado con bandas como Recrucide, Exxocet, Austral, Kuervos del Sur, Nunca Seremos Dichosos, entre otros. En este nuevo trabajo, los jóvenes músicos llevaron a cabo el registro en Estudio del Sur y Sonic Titan Studios en Boston, EEUU, buscando los mayores estándares de calidad en todo aspecto de la producción.

La portada, por ejemplo, estuvo a cargo del pintor italiano Paolo Girardi, reconocido mundialmente por sus trabajos con bandas como Power Trip, Inquisition, Blasphemophagher, Witchunter, entre otros, representando complejos mundos demoníacos. Por si fuera poco, el mastering del disco fue realizado por el afamado productor de Metallica, Flemming Rasmussen en Sweet Silence Studios, Dinamarca, legendario por ser el quien produjo los discos Ride The Lightning, Master of Puppets y …And Justice for All.