“Pantera”: Soulfia presenta su nuevo single

Una nueva camada de artistas comenzó a dar que hablar durante el último año y en el marco de este movimiento aparece una de las revelaciones de la escena chilena: SOULFIA. Una joven cantante y músico de 23 años, dueña de una poderosa voz que ha mostrado en sus primeros adelantos como “Dónde Vas?” ft. Polimá Westcoast, “Dolce Gabbana”, “City Girls”, “Cómplices”, entre otros, una mezcla de soul y pop. Hoy tras sorprender con su trabajo y cada vez con más fanáticos, nos presenta su nuevo single “Pantera”.

Esta canción que promete ser uno de sus más altos lanzamientos hasta la fecha y con grandes posibilidades de ser un gran éxito, es una mezcla de sonoridades españolas, latinas, reggaetoneras, listo para la pista de baile. “El sentimiento al hacer este tema fue un poco la decisión de crear un reggaetón, ya que nunca antes había hecho uno; pero no quería hablar de amor como siempre, por ello me personifiqué en una Pantera y así nació. Me imaginaba a una mujer empoderada y perrísima yendo a la disco sin pescar a ningún hombre, que llegue en su auto Jaguar negro descapotable, con cartera Chanel, uñas largas y a bailar con sus amigas toda lo que queda en el resto de noche” señaló.

“Pantera” fue creada en agosto de 2020 en plena cuarentena, producida por SOULFIA y Magicenelbeat, y masterizado masterizado en L.A por Kevin Peterson. El videoclip fue dirigido por Daniel Toledo y con la dirección creativa de Iván Barría. Con este single, se prepara para varios interesantes desafíos este 2021, entre ellos la creación de más material y el desarrollo internacional de su carrera.

Escucha “Pantera” en:

Spotify – Apple Music