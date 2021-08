‘Paradigmas’: Proyecto Sopa estrena su nuevo disco

Un nuevo disco se presenta en la historia de Proyecto Sopa. Se trata de “Paradigmas”, el nuevo larga duración que presenta un nuevo sonido cargado de crítica social, feminismo, la revolución, la unión del pueblo, entre otros tópicos.

‘Paradigmas’ es el tercer disco los Sopa y se perfila como una novedosa propuesta sonora, con un estilo rock fuzz alternativo, pero también muy funk y pop. El disco está grabado y mezclado en Gitano Records por Juan José Sánchez (Tenemos Explosivos) y masterizado en Seattle USA por Jack Endino (ex productor de Nirvana y Soundgarden).

Otro punto a destacar, es el arte del disco, diseñado por el destacado artista José Canales.

“El disco son 9 canciones que hablan de nuestra realidad de los cambios que estamos experimentando no solo como individuos en este nuevo mundo sino que como banda también , pretendemos romper todos los #paradigmas, estereotipos y encasillamientos, todo parte de la honestidad y la poca vergüenza al evidenciar la falta de estigma con algún estilo en particular , somos una banda y unas personas que no creen en las etiquetas, pero si en que podemos crear todos los días algo nuevo”, señala Callo, bajista y voz de la banda.

Con dos singles con sus respectivos videoclips circulando en redes sociales, Proyecto Sopa espera que “Paradigmas” quede inscrito en la historia del Rock Chileno, superando la mala onda que han recibido “Abordamos temas como el feminismo, el amor de verdad, la unión del pueblo, las decepciones , la esperanza, la revolución, es una critica social pero también personal estamos en contra de los abusivos y muy a favor de nuestras raíces y diferentes influencias», agrega Callo.

Puedes encontrar sus videoclips y su disco en todas las plataformas. Además, puedes comprar el disco digital en www.proyectosopa.bandcamp.com y físico en CD al mail [email protected].