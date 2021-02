Pentagram: los pioneros del death y thrash metal chileno, se presentan en vivo

Los pioneros del thrash y death metal chileno Pentagram han anunciado su primer show en vivo presencial en más de un año. El evento se llevará a cabo en el club RBX (ex Rock & Guitarras) el viernes 5 de marzo de 2021.

El show se realizará con todas las medidas preventivas (distanciamiento socal, uso de mascarillas, etc.) y contará con un aforo limitado a solo 50 entradas, las que se encuentran a la venta desde ahora en www.coloso.net.

Pentagram se encuentran promocionando su último trabajo discográfico “Past, Present and Future”, el cual incluye temas nuevos, además de covers y sesiones “live in the studio”.

“Aunque sea en un contexto de pandemia y bajo unas condiciones extrañas, estamos impacientes por volver al escenario y compartir con nuestros amigos y seguidores”, comenta el líder del grupo, Anton Reisenegger.

“Lamentamos el precio elevado de las entradas, pero dado lo limitado del aforo es la única forma de financiar un show de estas características.”

Pronto se dará a conocer el nombre de la banda invitada que acompañará a Pentagram en este especial concierto.