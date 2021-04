Percy Richter: Músico chileno radicado en Londres estrena nuevo videoclip

Viviendo en Londres, Inglaterra, hace más de tres años, el músico chileno Percy Richter, presenta su segundo single titulado, “In My Bones”. Anteriormente y con un singular éxito en plataformas digitales con “Danger”, el compositor entrega esta vez un tema bailable influenciado por la escena underground de UK que cada año estrena a más y talentosos artistas.

`In My Bones´ (`En mis huesos´), «habla de ese amor complicado, demasiado intenso, confuso, ambiguo, inseguro e inestable, de mucha indecisión que se vive hoy en día producto de la pandemia y de no poder verse y sentirse con el ser amado”, relata Percy.

Pese a que pareciera estar en un tono oscuro la creación, el single y video también es “una invitación a querernos y aceptarnos tal cual somos, sin prejuicios, ni con pensamientos negativos o culposos; aceptarnos con nuestro pasado, presente y entender que las cosas han pasado por algo, y así se tuvieron que dar para que fuéramos las personas que hoy somos”, señala el autor.

Desde los pads atmosféricos y los ritmos de tempo lento hasta la voz irresistible de Percy, la canción se abre camino entre la instrumentación que te hace preguntarte qué habría pasado si Lauryn Hill y M83 alguna vez hubieran colaborado juntos en una pista. Dicho material fue producido además por la destacada compositora chilena, Martina Petric.