El emotivo mensaje desde el Senado del Premio Nacional de Literatura: Elicura Chihuailaf Nahuelpán

«En pocas oportunidades he sentido la emoción de este instante…este ofrecimiento lo entendí como un principio de cambio de paradigma», dijo el Premio Nacional de Literatura 2020, Elicura Chihuailaf.

El destacado poeta agradeció en mapudungún y luego en español a los senadores y senadoras, e hizo un llamado a privilegiar el diálogo y la conversación, dejando de lado la violencia.

«El ser humano, sin excepción, proviene de un pueblo nativo y es hora de comenzar a escucharlo, de comenzar a amar a ese ser nativo para comprender que cuando hay amor, la respuesta es más amor…para que termine la violencia, se tiene que terminar con la violencia…el Estado tiene que asumir que el conflicto lo ha creado el Estado», dijo.

Asimismo, aseguró que «hay un cambio, se quiera o no, de paradigma. Por fin parece que en este lugar y ojalá en el mundo se empiece a optar por la conversación… me emociona que todos los sectores se hayan parado en esta mesa a la cual me han invitado. Ahí aparece el ser humano y me emocionó mucho».

“En este instante, estoy en un lugar, como se ha recordado también, ha dictado leyes que han insistido en la violencia hacia nuestros pueblos nativos”.

Elicura Chihuailaf, de Quechurewe, comuna de Cunco, es un poeta, oralitor, cronista y traductor mapuche de gran trayectoria y enorme reconocimiento a nivel local e internacional, con varios poemas musicalizados por destacados grupos y solistas. Es asimismo un activo defensor de los derechos humanos, como también de la naturaleza. El 2020 recibió el Premio Nacional de Literatura.