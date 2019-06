Preparan estreno del segundo documental que Scorsese produjo sobre Bob Dylan

El filme se basa en los conciertos de la gira homónima que el cantante realizó entre 1975 y 1976

Quince años después, el cineasta ítalo-estadounidense Martin Scorsese regresa con un nuevo filme sobre uno de los genios de la música más trascendentales de la historia: Bob Dylan.

En 2005, Martin Scorsese, realizador conocido por dirigir cintas como Taxi Driver y Goodfellas, estrenó su documental No Direction Home.

En la cinta ganadora de un Grammy, se narran los inicios de Bob Dylan, su evolución desde el folk al rock y su influencia en la cultura y música norteamericana.

En esta ocasión, Dylan, ganador del Nobel de Literatura en 2016, es retratado en el documental Rolling Thunder Venue, que se centra en la gira homónima que realizó entre 1975 y 1976 en Estados Unidos y Canadá, reseñó el portal de noticias Culto.

Foto: El Correo Gallego.

La película también mostrará colaboraciones de Dylan con otros artistas. En medio de entrevistas, imágenes inéditas, la cinta mostrará diversas contribuciones a artistas como Joan Baez, T-Bone Burnett y Mick Ronson, y también participará Sam Shepard, autor de Rolling Thunder: con Bob Dylan en la carretera.

La película sobre el hombre de “Blowin in the wind”, que será estrenada el 12 de junio, es descrita por Netflix como “en parte documental, en parte película de concierto, en parte sueño febril”.

La idea es que el film logre trasmitir ese espíritu combativo y pacifista que el cantante expresó en los años 70, en medio de numerosos enfrentamientos bélicos y la Guerra Fría.

Scorsese siempre fue uno de los más fervientes seguidores de Dylan, y el tráiler de la película muestra imágenes del verano de 1975, con un artista que es además activista.

El filme se basa en los conciertos de la gira homónima que el cantante realizó entre 1975 y 1976. Imagen: The Creative.Net.

Este 3 de junio se presentó a modo de aperitivo el avance de la cinta, en el que aparece Bob Dylan recordando mientras se intercalan imágenes inéditas de los conciertos y la vida en la carretera.

«No fue un éxito. No si mides el éxito en términos de beneficios», apunta el músico estadounidense en un pasaje que puede verse en este adelanto.

Aprovechando el estreno en Netflix del documental, el álbum Rolling Thunder Revue será reeditado este 7 de junio con una caja con 14 discos que hará las delicias de los fans.

Martin Scorsese -además del film previo de Dylan- también dirigió George Harrison: Living in the Material World (2011) y Shine a Light (2008). Este último un repaso por una serie de conciertos realizados por The Rolling Stones en su gira A Bigger Bang Tour.

