Presentan libro digital que recopila testimonios de mujeres viajeras y/o migrantes latinoamericanas

“Relatos de mujeres viajeras y/o migrantes latinoamericanas” es el resultado de una convocatoria desarrollada a través de redes sociales entre octubre del 2020 y mayo del 2021, por Ivone Oyarzún Gutiérrez y Libertad Vidal Yevenes, sociólogas de profesión por la Universidad de La Frontera.

Las medidas sanitarias producto del COVID-19, como la cuarentena obligatoria y el cierre de fronteras en el mundo, hicieron reflexionar a las coordinadoras acerca de sus propios viajes y experiencias como mujeres migrantes, coincidiendo en lo importante de visibilizar la realidad de otras mujeres a través de sus propios relatos testimoniales.

Para Ivone Oyarzún proveniente de la comuna de Los Muermos en la Región de Los Lagos, coordinadora del proyecto, el libro nace de la reflexión sobre la violencia de género y que, a partir de ahí, busca un espacio de creación y escritura de relatos de mujeres.

“Siendo mujeres, crecimos con un miedo latente al andar solas, el cual escuchamos desde pequeñas y se reproduce en nuestro entorno: ¡No salgas que te puede pasar algo!. Un ambiente que no da mucha cabida a la aventura, pero, que al mismo tiempo no es una ficción, detrás de estas preocupaciones hay una realidad que no podemos esconder, y que nos hace reflexionar sobre nuestra realidad cotidiana como mujeres y las circunstancias que enfrentamos al desplazarnos solas generando un sentimiento de inseguridad y de peligro producto de la violencia machista”, comentó la Magíster en Educación, Mención Política y Gestión Educativa por la Universidad Austral de Chile.

El libro está compuesto por 12 relatos, donde las autoras narran desde diferentes territorios, los motivos por lo que han debido o decidido dejar sus hogares, describiendo la realidad que viven millones de mujeres migrantes en el mundo.

En tanto para Libertad Vidal proveniente de la ciudad de Temuco, comenta que el proyecto busca tener continuidad y aportar experiencia sobre migración y género. “El proyecto nace desde la autogestión y las redes sociales, con el apoyo de Al Aire Libro Editorial. De esta manera, nuestro propósito es seguir dando a conocer estas experiencias y aportar un espacio de escritura testimonial y de sentires de mujeres, que, al mismo tiempo, genere un diálogo a través de la lectura”, precisó la estudiante de la Maestría en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

En el libro participan mujeres que nos relatan sus experiencias desde diferentes lugares como Canadá, Alemania, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Chile y México y se encuentra disponible para descarga gratuita en https://alairelibro.com/outlet/relatos-de-mujeres-viajeras.