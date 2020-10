Proyecto ARDE: Escritores unidos por el Apruebo

A pocos días de un plebiscito, tan relevante, que quizás aún no logramos tomarle el peso en su importancia, surge una intensa inquietud por parte de un grupo de escritoras, artistas y escritores de generar unidad ante un hito clave en el país, en donde podemos decir que habrá un antes y después en Chile. Es ante este momento histórico que nace ARDE (Acción Revolucionaria De Escritorxs).

Alejandra Matus señala: “porque Chile arde en anhelos, YO APRUEBO”;una frase parte de este libro colectivo que refleja muy bien el espíritu de aquellos quienes piensan que tal vez el Apruebo no es la solución, pero sí es el comienzo. Un cambio de paradigma que inspira sueños, anhelos y esperanzas de empezar a construir un país mejor, entre todas y todos. Es aquí donde ARDE encuentra su diferenciador al construirse como un artefacto que no discrimina e integra las experiencias, creaciones narrativas y pensamientos de un grupo heterogéneo de personas dentro de un nicho que históricamente ha actuado de manera fragmentaria.

Este interesante proyecto que nació con el objetivo de unificar voz en el mundo de la escritura y el arte, tiene el objetivo de impulsar no solo la visión sobre la importancia de cambiar aspectos de la vida y convivencia de la sociedad chilena, sino de modificar la vida misma en su totalidad, de construir un nuevo edificio de convivencia social y política. Por ello, lxs escritorxs y artistas chilenos se unieron a este proyecto que en dos semanas captó la atención de más de dos mil seguidores y recibió más de 300 escritos ante su convocatoria oficial. “No podíamos estar ausentes ni callarnos en estos momentos. Guardar silencio es ser cómplices. Somos una generación que ya no quiere callarse más. Fue así como empezamos, de voz en voz, a convocar a muchas personas que querían manifestarse y que no encontraban un canal de unión, estaban aisladas y escépticas frente al futuro. La consigna que nos propusimos entonces -junto a bellas personas que quisieron unirse como coordinadores de la campaña-, fue: ¡Creemos conciencia! Todos tenemos una historia íntima, un motivo por Aprobar. Si gritamos fuerte nuestras convicciones, tal vez podamos contagiar a otres”— comenta el Director del ARDE, Tamym Maulén.

Y así fue. El contento del mundo de la escritura y las artes se ha manifestado fulgurosamente en las redes sociales de ARDE, creando en su acción, un puente que ha unido voces y palabras para transformarse finalmente en un vehículo de colectividad. “Estamos haciendo comunidad y eso es lo más importante. ARDE es un proyecto que hoy convoca el Apruebo pero que llegó para quedarse ¡y esto es para tener miedo!, porque simboliza que existe una ruptura entre una antigua mirada del mundo y una que se abre camino hacia la colectividad.” —declara Paris Hache, Coordinadora ARDE CHILE.

UNA IDEA SIMPLE PERO AMBICIOSA: reunir las voces, por medio escrito, de todas y todos quienes se manifiestan por el Apruebo a una nueva constitución para Chile, plural y constituyente. En un comienzo, la campaña estaba destinada a las escritoras y escritores chilenos, pero con el correr de los días la convocatoria fue tomando un vuelo enorme y terminó trascendiendo las fronteras y también los oficios: filósofos, artistas, periodistas e intelectuales se han unido. Los textos se pueden encontrar en sus red social @arde.chile, que hoy es el punto de inicio para la liberación del libro en formato PDF con todos los escritos, creando así un “gran texto colectivo por el Apruebo”, para lectura de todas y todos los chilenos. El libro digital también incluirá un registro visual del estallido social a cargo de importantes artistas y será editado bajo el sello colectivo ANTIYÓ.

Lo que viene

En palabras del director del proyecto, el equipo de ARDE realizará un “gran Zoom Constituyente” donde se liberará el libro colectivo junto a una lectura de todos los textos en la voz de sus propios autores. La fecha será el día 15 de octubre, con motivo de la conmemoración de 1º año del estallido social el día 18 de octubre. El evento será unos días antes para que el libro esté disponible. En lo próximo, la agrupación realizará intervenciones y performances en la capital y en regiones. Esta acción pretende generar movilidad social para volver a comprender el espacio público desde otro lugar, un lugar que empujó la “nueva normalidad”. También se elaborará un archivo audiovisual de ARDE. La invitación es a sumarse y a enviar los textos para conformar este gran “escrito colectivo”, y puede ser desde una frase ingeniosa hasta un escrito de una plana de extensión en estilo libre. La convocatoria cerró el 1 de octubre a las 00:00.

Organizador de la campaña ARDE

Tamym (Santiago de Chile, 1985). Artista chileno. Licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha publicado los libros de poesía SHHHHH (Paraguay, 2010) y PAF (Argentina, 2011). Ha obtenido diversos premios de poesía en Chile (Premio Carlos Pezoa Véliz, 2005; Beca Pablo Neruda y Premio Eduardo Anguita 2006; Premio Municipal de Santiago Gabriela Mistral y Premio Universidad Diego Portales 2007) y en el extranjero (Premio Rodolfo Walsh, Argentina 2009). Es creador del LEA (Laboratorio de Escritura de las Américas) proyecto internacional de escritura colectiva, con 10 años de implementación, desarrollado en Argentina, Alemania, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, México y China, con más de 40 libro colectivos publicados. Ha dictado clases de literatura y conferencias en Argentina, China, Colombia, Uruguay, Venezuela, España y Estados Unidos. Fue creador del sello editorial Por.Nos y es creador del Colectivo ANTIYÓ. Actualmente vive en Nueva York.

Creador del proyecto LEA (laboratorio de escritura de las Américas) desarrollado en muchos países de Latinoamérica y el mundo con gran éxito, con más de 40 libros colectivos publicados. Creador proyecto ANTIYÓ del cual es parte ARDE. Antiyó es un desafío de colectividad que busca salir de egoísmo para crear acciones colectivas.

Equipo

Coordinación general: Belén Hache Puebla (@parishache), audiovisualista, periodista y contadora de historias, junto a un integrado equipo de escritorxs jóvenes que forman la primera línea del proyecto ARDE que día a día, difunden, crean y participan activamente desde su arte, profesión y filosofía con el fin de impulsar las transformaciones sociales imperantes para nuestra sociedad.

Contacto:

contacto@antiyo.cl / Tamym Maulén, Director ARDE parishache@lamagotransforma.cl / Belén Hache Puebla, Coordinadora ARDE