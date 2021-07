Proyecto de archivo de teatro callejero abre convocatoria para recibir registros de los 80

Liderado por la investigadora y actriz Nora Fuentealba Rivas, junto al director y académico Horacio Videla Montero, más la licenciada en Historia del Arte Vania Montgomery, El Archivo de Teatro Callejero 1980-1990 (ATECA) busca crear un sitio web que reunirá distintos documentos de esta época, dando cuenta de esta disciplina durante la década de los 80 en formato de archivo digital.

Para ello, abre su convocatoria, la cual pretende ampliar la cantidad de documentos hasta ahora recopilados. Durante la misma se recibirán fotografías, programas de manos, afiches, artículos de prensa, testimonios y otros materiales que den cuenta de esta práctica teatral chilena. Con cierre programado para el 20 de noviembre de 2021, los materiales reunidos serán integrados al archivo web que será lanzado durante 2022.

Quienes cuenten con algún tipo de registro de este periodo, pueden escribir a [email protected] o a las redes sociales de la iniciativa: @proyecto_ateca en Instagram y @proyectoateca en Facebook, para ser contactados por el equipo de investigación.

“Pese a ser un patrimonio teatral importante, no se cuentan con estudios sistematizados respecto a este fenómeno. Creemos que esto ha sucedido principalmente por dos fenómenos, uno por el carácter efímero propio del teatro y otro, porque al ser un teatro que ocurre en espacios no institucionalizados y en horarios sorpresivos, no se cuenta con registros suficientes que permitan comprender la complejidad de su valor. De allí la necesidad de construir un archivo de esta índole”, explica Nora Fuentealba Rivas.

El proyecto ATECA busca reconocer el valor del teatro de calle como un espacio de resistencia durante dictadura y que por medio de su práctica, permitió la recuperación de las calles como espacio público, aunque fuera solo por unas pocas horas. “Por minutos el espacio público era devuelto a la ciudadanía, minutos donde se permitía protestar y soñar en futuros posibles. Por otro lado, la estética que se jugaba en la calle marcó profundamente producciones teatrales dentro de escenarios como fuera de ellos”, agrega la investigadora.

«El teatro de calle nos remonta al origen de la disciplina, a los aspectos rituales y litúrgicos de las artes escénicas por lo que investigar los planteamientos, poéticas y estéticas de cada grupo y cada creador nos proporciona una valiosa mirada que nos conecta con lo esencial del arte escénico callejero y su valor como acto democratizador”, complementa Horacio Videla Montero.

Se trata de una expresión, que, además cimentó el camino para quienes hicieron teatro posteriormente, con nombres fundamentales como Juan Edmundo González, Roberto Pablo, Andrés Pavez y Andrés Pérez.

La creación de ATECA permitirá preservar parte fundamental del patrimonio teatral chileno, generando datos suficientes para futuras investigaciones y al mismo tiempo, pondrá a disposición del público de las artes escénicas un registro único en su tipo a nivel local. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Fomento de Artes Escénicas, línea de Investigación, convocatoria 2021.

