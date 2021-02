QLOUD presenta su nuevo videoclip “4am”

A mediados del 2019 conocimos el proyecto de la cantautora y productora Claudia Lillo a.k.a QLOUD, quien no dejó indiferente a los seguidores del pop y cautivó a muchxs con su sonido y estética.

Canciones como “Deep blue”, “Viaje astral”, “No puedo despertar”, entre otras, la han instalado como una de las artistas revelación del pop chileno. QLOUD lanzó 4am en pandemia, tercer single de su nueva producción El Mundo Índigo. En esta canción podemos escuchar pegajosas melodías pop electrónicas, llenas de sintetizadores que invitan a viajar. “Esta canción comenzó con una melodía que tenía pegada en mi cabeza desde el año pasado y no me la podía sacar, hasta que abrí mi computador para dejarla plasmada y el resultado fue un instrumental cortito muy oscuro y tenebroso. Tenía un arpegio de sintetizador celestial y muchos bajos y sonidos de guitarras digitales fuertes y estridentes acompañado de una percusión pesada, me gustó mucho y decidí convertirla en una canción completa“, comenta QLOUD.

La artista presenta este nuevo videoclip con una propuesta estética diferente. Una canción que habla de esos amores oscuros que hacen mal y de los que cuesta soltarse. “4am” se ha convertido en un mantra para los enamorados que sufren y que hoy por fin podrán ver el video. “Para este video quise representar de una manera abstracta las emociones de la canción y para esto creé escenas que se desenvuelven en distintos mundos. A diferencia de los videos que había hecho antes, donde había una narrativa, aquí los elementos del video son los que comunican diversas sensaciones. Fuego, rosas, lluvia, estrellas, e incluso trucos en lira aérea, son algunas de las cosas que cobran vida en 4am. Mi idea era contrastar la intensidad que evocan algunas imágenes y colores en ciertas escenas, con la melancolía que evocan otras. Si bien es un video más intenso y quizás hasta un poco más oscuro, contiene una investigación de color importante y muchos efectos especiales, lo cual me caracteriza como artista”. Así resume la creación y desarrollo audiovisual del video QLOUD.

Este videoclip, fue dirigido, producido y editado por la artista, con la participación y apoyo de un equipo cercano. “Tras mi último video “Viaje Astral”, el cual fue realizado en mi casa completamente durante cuarentena, sentí que quería repetir la experiencia DIY, pero llevándola a otro nivel. Fue muy desafiante porque además del rodaje en sí, tuvimos que controlar elementos naturales como el agua, el fuego y mi propio cuerpo en las escenas de lira. Además, si bien no lo parece, la mayoría del video fue rodado en mi casa”, cuenta la artista.

Las principales referencias para el arte fueron: animes en general, películas y series como Alicia a través del espejo, Love death + Robots y Enter The Void, y artistas como Bjork, Die Antwoord y FKA Twigs.

El styling fue muy importante en este video. El maquillaje estuvo a cargo de Rosario Contardo, el vestuario incluye piezas de Dollskill y de la marca chilena Kinderloco, con intervenciones de mi parte. También conté con accesorios de emprendimientos como MIAUMIAU y CherryCrab.

“4am” es el nuevo videoclip de QLOUD y está disponible en Youtube y en todas las plataformas digitales desde este lunes 22 de febrero.

CRÉDITOS EQUIPO

Dirección foto: Clio Dinamarca

MUA: Rosario Contardo

Foto fija: Isidora Pardo

Asistentes: Fernando Aldayuz, Catalina Berríos, Constanza HenrÍquez