«Que viva Machuca para Todos»: El tributo para un ícono del punk

A estas alturas todos reconocen la influencia de Machuca tanto en territorio nacional como internacional. Es debido a esto que un grupo de fanáticos ideó un tributo a los penquistas, que ya llevan casi 3 décadas de actividad y que verá la luz a principios de diciembre de este año.

Luego de varios años de rumores entre tocatas, backstages, shows internacionales y conversaciones de bar, recién el 2019 comenzó a tomar forma el tributo “Que viva Machuca para Todos”, ya que no fue una producción pensada por la banda sino que nació como idea entre fanáticos y amigos de Machuca, una de las bandas más longevas del punk rock chileno. El rumor creció aún más cuando los penquistas aceptaron la idea y esto sumó a muchas más bandas, quienes contactaron a Marcial Bustamante (Marshall Producciones), principal gestor de esta iniciativa. La idea inicial era que este tributo comprendiera 20 bandas que de alguna manera ya estaban pre seleccionadas por la producción, pero este número se incrementó a 40 aproximadamente, debido a que la mayoría de quienes solicitaron ser parte tienen un factor común: “Si no fuera por Machuca muchas de las bandas no existirían”, así nos afirmó Marcial luego de leer cada una de las historias de las bandas participantes, confirmando con esto la gran influencia que tiene el cuarteto de Concepción en el Punk Rock de este lado del planeta.

Fue durante un show en Rancagua que se dio la ocasión perfecta para que Marcial les contara la noticia del tributo, situación que sorprendió a la banda pero que aceptaron felices y honrados por el reconocimiento de sus fans. Ya teniendo el “vamos” por parte de Machuca comenzaron los llamados por confirmar quienes serán parte del equipo como las primeras bandas a participar: Uno de los primeros en ser convocados fue Omar de Bbs Paranoicos, quien sostuvo que esto era una idea genial; el siguiente fue Memo de Fiskales Ad-Hok, quien confirmó añadiendo que el proyecto debía salir “sí o sí”, luego se llamó a quién es el brazo derecho de Marcial, hablamos de Rudo (Rudo Booking) quien ha ayudado en toda la logística que conlleva manejar 40 bandas de todo Chile en una misma iniciativa y en este camino se han ido sumando personas que están dentro del ambiente musical como Carlos Elio, Jorge Tissot, Jimmy Attack, Juan Gaibissio, Felipe Ortiz y Felipe Ferrada, todos ellos aportando con sus conocimientos en distintas áreas. “Esto para mi no tiene precio, cada banda hizo un trabajo gigante invirtiendo en estudios de grabación, por mi parte buscando auspicios, lo que me he llevado a crecer como productor y conocer cómo trabaja cada banda en pro de este tributo, todo gracias a lo que genera la música de Machuca” agrega Marcial.

Ya con estas dos grandes bandas del Punk local y un tremendo equipo, se empieza a confirmar a todos los comprometidos con el proyecto, llegando a un tracklist muy variado y original, con el que se desea realizar una descentralización con los participantes (hay bandas desde Arica a Punta Arenas) recorriendo todos los sonidos del punk rock que hay dentro del país. Aparte de buscar la descentralización, la idea de la producción es que se sigan realizando proyectos que reúnan variadas bandas y también tributar a nuestros artistas en vida, pues son los gestores de muchas de las actividades que rodean la música como sonidistas, productores, diseñadores, etc, y, en pocas palabras, esto es lo que le da vida a la cultura.

El tributo ya se encuentra en su etapa final, con un tracklist que ronda las 40 bandas y del cual destacan nombres como Fiskales Ad-Hok, Bbs Paranoicos, Hielo Negro, Surfin Caramba, Feliciano “Cachano”, 10 Botellas, CMI, Ecosidio, Pegotes, Gordom, La Fiesta del Diablo, Pancho Folk, Miguelitos, Falsabandera, entre muchas más, y se estima que estará disponible en todas las plataformas digitales en la primera semana de diciembre.

