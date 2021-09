Ravenfall estrena versión de «Rain» de Kiss, a 24 años del lanzamiento de ‘Carnival of Souls’

La banda chilena Ravenfall acaba de estrenar el videoclip de su versión realizada para la canción ‘Rain’ de los norteamericanos de Kiss, el cual se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Carnival of Souls de Kiss, es sin duda uno de los discos más extraños y subvalorados si lo comparamos con la variada discografía de los neoyorquinos. Se entiende perfectamente que fue un intento de sonar a lo que pegaba en ese momento, el grunge.

En una migración del hard rock al grunge, Kiss no logró buenas críticas e incluso algunos lo tildaron como el peor trabajo del grupo. Pero si logramos ahondar un poco más y entender la idea y la finalidad del disco, tenemos una placa con temas con una potencia increíble, abordando temáticas que la banda hasta ese momento no había tocado jamás, la depresión, entidades espirituales, abusos, etc.

El 28 de octubre de 2021, Carnival of Souls cumple 24 años desde su lanzamiento, después de que incluso circularán copias piratas entre los fans y así Kiss decidiera publicarlo de manera oficial.

Para los chilenos Ravenfall, Carnival of Souls, es sin duda eje de su estilo y sonoridad, a medio camino entre el hard rock y el grunge, con sonido potente y moderno. Es así como quisieron tributar, de alguna manera, esta etapa de los cara pintada y hoy nos comparten un tremendo video clip con la canción «Rain», segunda en el nunca bien ponderado COS.

«Rain» nos habla de la depresión, de una bipolaridad extrema, susurros que te llevan a lo impensado y nubes que oscurecen tu camino hasta que cae la lluvia y te das cuenta de que algunas cosas no debieron jamás terminar, otras jamás comenzar y otras, nunca ser.

Puedes ver el video en el siguiente link: https://m.youtube.com/watch?v=Hj-NNM4xHvA

