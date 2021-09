Red Salas de Teatro continúa con su cartelera digital accesible para la comunidad sorda

El programa Públicos en Red de la Red Salas de Teatro busca acortar las barreras de acceso a las artes escénicas de grupos socialmente excluidos. En su edición 2021, optó por utilizar las funciones digitales a favor de la comunidad sorda, generando una cartelera que incluye tanto Interpretación en Lengua de Señas Chilena (ILSCh) como subtítulos accesibles. Implementado desde junio, ya se han realizado 12 funciones con estas características, incluyendo un conversatorio posterior con las compañías, que también cuenta con ILSCh.

“Ha sido un proceso de aprendizaje muy importante para nuestras salas, para las compañías participantes y para nosotros como Red. Creemos que es fundamental continuar implementando programas y actividades que permitan garantizar el acceso a la cultura de todas las personas”, comenta Karla Sandoval, presidenta de la Red y gestora cultural de Anfiteatro Bellas Artes. Uno de ellos ha sido comprender el concepto de comunidad sorda, el que incorporada tanto a personas sordas como personas con audición reducida, intérpretes y estudiantes LSCh, además de familiares de personas sordas de todo el país.

El programa cuenta con la asesoría de María Siebald, actriz y directora del grupo de performance Nerven&Zellen, quien desde 2009 investiga la Lengua de Señas en el contexto artístico, junto a Juan Pablo Ibarra, actor autodidacta sordo, quien ha participado en diversos montajes inclusivos.

“A través del programa de obras en formato virtual se ha logrado descentralizar el teatro y llegar a otras regiones, para que personas sordas de otras regiones puedan conocer este universo teatral oyente centrado principalmente en Santiago”, explica María Siebald.

“La experiencia del programa ha sido hermosa ya que por primera vez se hace un proyecto que contempla 18 obras en Lengua de Señas, para que la comunidad tenga al alcance, más opciones y diversidades de obras. Como persona sorda no puedo hablar por todos los sordos ya que nadie conoce a todes, pero por mis amigos cercanos (sordos) me han dicho que disfrutan las obras, pero algunos no han podido llegar a verlas por que los horarios se lo impiden, y les gustaría que estén más de un día para poder verlas todas.”, complementa Juan Pablo.

Tanto personas sordas como público general oyente podrán asistir a las funciones digitales que forman parte del programa, sin embargo, el primer grupo podrá optar al acceso liberado vía inscripción en redsalasdeteatro.cl.

Creado en 2018, el programa Públicos en Red ha trabajado con diferentes poblaciones objetivo, con el fin de contribuir a diversificar el perfil de públicos que participan de la oferta escénica de sus salas socias. Entre el año 2018 y 2019 fueron beneficiadas del programa 1.877 personas.

Cartelera Públicos en Red

Viernes 24 de septiembre, 20 horas: “Donde viven los bárbaros”, Sala virtual Teatro del Puente.

Lunes 18 de octubre, 20 horas: “Delirios de cautiverio”, Sala virtual Teatro Nacional Chileno.

La cartelera mensual y las diferentes actividades se encontrarán disponibles en el sitio web oficial de la Red Salas de Teatro.