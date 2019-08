Regresa «Creepshow» y esta vez como una serie antológica

Serán seis episodios con dos historias cada uno, dirigidos por el encargado de los efectos especiales de «The Walking Dead»

Esta es una excelente noticias para los amantes del género terror. Y es que recientemente se anunció el regreso de «Creepshow» (Festín de Terror en Argentina y Cuentos Macabros en México), pero esta vez como una serie antológica.

«Creepshow» se estrenará en septiembre de 2019 por la plataforma streaming «Shudder»- propiedad de AMC-, que se especializa en ofrecer películas y series de este género.

Esta sería la cuarta producción de esta saga tras tres películas (1982, 1987 y 2006). Las dos primeras cintas fueron dirigidas por el maestro del zombie George A. Romero y escritas ―en partes― por el legendario Stephen King. La tercera estuvo a cargo de Ana Clavell y James Dudelson («Compromising Situations«).

Este nuevo proyecto ―reseña Sensacine― estará tutelado por Greg Nicotero, productor ejecutivo y encargado de los efectos especiales «The Walking Dead«.

Serán 12 historias en seis episodios, en los que podemos ver a David Arquette («Scream«), Adrienne Barbeau («La Niebla»), Tobin Bell («Saw«), al cantante Kid Cudi, Bruce Davison («Compañeros Inseparables»), Giancarlo Esposito («Breaking Bad«), Dana Gould («Stan Against Evil»), entre otros.

La primera cinta de «Creepshow» contiene cinco historias entrelazadas por una original animación que homenajea a los comics de terror publicados en los años 1950, «Tales of the Crypt«, «The Vault of Horror» y «The Haunt of Fear«. Estas historietas ―propiedades de EC Comics― marcaron la infancia de muchas generaciones e inspiraron producciones televisivas.

Desafortunadamente, por la fuerte presión de censura, EC Comics descontinuó, hace décadas, sus publicaciones de terror y estas historietas dejaron de salir, reseña Gcomics en su portal web. Hoy día nos quedan los números publicados y las producciones como «Creepshow«.

