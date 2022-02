Regresa reeditado el clásico disco de Los Mac’s ‘GO GO / 22’

Fue el primer disco de Los Mac’s, pioneros del rock chileno, quienes en 1966 editan bajo el sello RCA Víctor, lo que sería una obra fundacional y rupturista que abriría caminos en este estilo de guitarras eléctricas y desenfado generacional. Y que hoy, luego de haber quedado descontinuado desde la década del ’60, vuelve a reestrenarse como hecho histórico para llegar a disquerías de nuestro país nuevamente; esta vez en formato CD y muy pronto en vinilo.



La reedición de GO GO / 22, que está disponible desde el viernes 11 de febrero, cobra vida luego de una trabajo de restauración de su sonido, que fue remasterizado desde la cintas originales de IRT, entregándole a estas nuevas versiones un sonido perfecto, del más alto nivel, que rescata detalles inéditos que logran elevarlo con mucho peso respecto a la edición original, acorde a las nuevas tecnologías y tiempos.

Además, sus portadas -y arte del álbum-, han sido procesadas para mejorar la calidad de colores y definición, y quedar tal como se imprimió la primera vez, pero mejorando y restaurando fotografías del disco que hoy renace como una producción modernizada y esencial de la música chilena. De altísimo valor histórico, que viene a sumarse a una prestigiosa colección de reediciones que M&E Discos está desarrollando para preservar y resituar las raíces de nuestra genealogía de música popular en Chile.



Este primer disco en la historia de Los Mac`s, GO GO / 22, cuenta con 19 tracks donde el grupo realiza versiones de bandas insignes como The Beatles, The Rolling Stones, The Shadows, Buddy Holly, Chuck Berry, entre otros, que dan vida a esta emblemática banda liderada por David y Carlos MacIver en guitarra y bajo, respectivamente.

“Un álbum lleno de las ilusiones de cuatro muchachos, reunidas en canciones que fueron y seguirán siendo las favoritas de todos los jóvenes como ellos… y ¿por qué no? También de los que ya no son adolescentes, pero sienten el embrujo de ‘volver a vivir’ las canciones que se meten en el corazón, al compás del baile o mirándose a los ojos y soñando… tomados de la mano. Y después de oír el álbum, seguramente pensarán, como nosotros que ‘Los MAC’S son ¡MAC… anudos!”, se inscribe el texto de Poncho Perez en el interior del disco.

Imperdible documento musical y registro depurado que está de regreso para el goce de todos los que esperaban este disco con ansias; ya disponible en disquerías del país.

Lista de temas:

1. Wolly Boolly (Zamudio)

2. ¿Quieres bailar? (Bobby Freeman)

3. Adios Chica (Johnny Otis)

4. Donde está mi corazón (D.R)

5. Tengo una chica (Vincent – Otis)

6. Me enamoro fácilmente (Marvin-Welch-Bennet-Rostill)

7. Correte Beethoven (Berry)

8. Kansas City (Lieber – Stoller)

9. Ruta 66 (Troup)

10. Satisfaccion (Jagger-Richards)

11. Nueva Orleans (Guide-Roister)

12. Ese será el día (Holly)

13. Mi nena me dejo (Arthur-Crudup)

14. Te nombro (Lennon-McCartney)

15. Esta noche es la noche (Dixon-Owens)

16. Todos quieren a un payaso (Leslie – Russell –Lewis)

17. No te comprendo (Willy Morales)

18. El grito watusi (Man – Appell)

19. Quiero ser tu hombre (Lennon – McCartney)