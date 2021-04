Rememorando ritmos ochenteros Karla Grunewaldt lanza su primer single del 2021

“Transparente” es el nombre de la nueva canción que la chilena Karla Grunewaldt acaba de lanzar en tiendas digitales. La obra contiene tintes de la música de los años ochenta y viene acompañada de un videoclip que se encuentra disponible en su canal de Youtube oficial.

Se trata del octavo single que la artista lanza luego de que participara junto a Quique Neira en la grabación de “Quiero Paz” que formó parte del homenaje que la SCD realizó para Eduardo Gatti en su calidad de “Figura fundamental de la música chilena”.

“»Transparente» es mi octavo single. Habla sobre celebrar lo que te hace único/a, expresando tus emociones sin culpa y viviendo desde la honestidad. Es una invitación a ser como quieras e impregnar ese mensaje en los demás”, señala Karla. La compositora agrega que en esta oportunidad experimentó con sonidos dinámicos que transportan al pop de la década de 1980, donde veíamos a artistas enérgicos y rebeldes como Madonna y Michael Jackson. “El pop es genial porque te permite unificar diferentes estilos, dando lugar a algo mágico y único”, argumenta.

Primer disco a la vista y video clip

“Transparente” es uno de los singles que formará parte de la primera placa de Karla y cuyo concepto principal aborda “un viaje en el tiempo”.

“Este disco tendrá el propósito de acompañar a la gente en sus procesos de sanación. Quiero que signifique algo para quién lo escuche. Son canciones que han surgido de mis propias experiencias, y de mi crecimiento como persona. Me motiva compartirlas, y que otros las vuelvan parte de sus vidas, las bailen y las lloren”, asegura Karla y al mismo tiempo agrega que con cada single se nutre de una época distinta. Asimismo, la inspiración que produce en ella ciertas obras audiovisuales como «Stranger Things», «ET», y «Back to the Future», la llevaron a construir un trabajo “visual colorido y de ficción”, señala.



“Transparente” cuenta con un videoclip recién estrenado, que muestra a una protagonista que viaja justamente a través del tiempo para pasear en un barrio ochentero. El clip fue dirigido por Karla Grunewaldt y la dirección de fotografía estuvo a cargo de Lucas Yevilaf.

Finalista en International Songwriting Competition

La cantante además es la única chilena finalista, con sus singles “Luz” y “Desatar”, de un importante certamen internacional de compositores, en cuyo jurado figuran Coldplay, Dua Lipa y Laura Pausini, entre otras estrellas. El concurso cuenta también con una instancia de votación por parte del público, la que se puede realizar hasta el 7 de abril.

