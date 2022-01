RO presenta su primer single y video “Flora y Fauna”

El año 2019 nace RO, proyecto solista del músico Rodrigo Gana, quien bajo la estética sonora del indie pop comienza a trabajar sus primeras canciones en compañía de Sebastián Gallardo, artista reconocido por su trabajo en la banda chilena We Are The Grand. Posteriormente, RO finaliza la producción y grabación junto al ingeniero Kevin Peterson (Rubio, Javiera Mena, Camila Cabello, entre muchos otros). El resultado es un EP de seis canciones, de las cuales se desprende su primer single “Flora y Fauna”. Dentro del EP se esperan algunas colaboraciones con reconocidos artistas del medio.

El single debut de RO nos invita a viajar por una canción llena de sonidos que mezclan elementos de la electrónica y el pop indie, con una influencia rítmica urbana latina. “Flora y Fauna” da título al EP que se estrenará durante el 2022 y que se irá revelando a través de distintos y novedosos sencillos. “Hice dentro de la pandemia cerca de 20 maquetas, de las cuales, junto con Seba Gallardo decidimos trabajar 6, que reunían una estética y un storytelling similar. El EP tiene una historia onírica sobre querer estar en otro lugar, cercano a la naturaleza, de querer escapar en ese momento”, explica RO.

Para acompañar el estreno de “Flora y Fauna”, RO acaba de liberar su videoclip oficial dirigido por Diego Jamman Córdova y protagonizado por la actriz Martina Lorenza. El trabajo audiovisual, que se puede visualizar en YouTube, nos muestra poéticas imágenes capturadas en medio de un enigmático bosque. El videoclip a pocos días de su lanzamiento ya acumula cerca de 30.000 visualizaciones.