Sacando la voz: Gabsika libera su canción «A Veces»

Gabsika sabía que se trataba de una canción que debía sonar más potente que sus anteriores singles, por esto la versión definitiva de “A Veces” no nació en una primera grabación, ya que sentía que su voz debía expresar la fuerza de sus palabras.

“Es una canción que escribí el 2019, unos meses antes del estallido social, cuando el clima de tensión se podía palpar por todos lados. Para mí era importante presentar una coherencia entre voz y mensaje, desde como yo entendía lo que estábamos viviendo socialmente de una manera mental, emocional y espiritual”, comenta Gabsika.

Tras estrenar previamente los singles “Siéntelo” y “All You Need Is Love”, Gabsika retoma con «A Veces» la liberación de canciones y da cierre a un primer capítulo de lo que será un trabajo que involucra distintas etapas, cada una de ellas con una estética sonora particular.

“En este single me involucré muchísimo más en la producción, no solo en la composición. Con Allküpeyün (uno de los productores junto a Talobeez) nos juntamos varias veces para trabajar y encontrar un punto en común en la sonoridad que ambos buscábamos”, agrega la artista.

El trabajo debut de la cantante, presenta en esta primera entrega un viaje por el neo soul, el R&B, el hip hop, con algunos toques de reguetón en sus bases, dejando para próximas liberaciones nuevas incursiones como el dancehall y otros estilos urbanos.

«A Veces» – Gabsika

Letra y Música: Gabsika

Producción: Allküpeyün, TaloBeez y Gabsika

Grabación y Mezcla en Estudio Sello PiezaSucia

*Crédito Fotográfico: Mauricio Villarroel @mauriciovillarroel.ph