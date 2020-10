Se viraliza en redes sociales un nuevo capítulo de Homo Nova: Machismovirus

View this post on Instagram

Un virus ha eclipsado y paralizado el planeta durante meses, sin embargo seguimos conviviendo con otra gran pandemia, una mucho más antigua y letal, que ha sido evidenciada, una vez más en los momentos de crisis: el machismovirus. La falta de conciliación familiar y laboral durante la pandemia, el desequilibrio en los cuidados del hogar y los hijos/as o incluso la violencia doméstica son algunas de las conductas que provocan este terrible virus que se contagia, se aprende y se normaliza. Y tú ¿estás dispuesto a luchar contra el machismovirus? Equipo: Directora Ainara Aparici @ainaraaparici Productora Daniela Valenzuela @dani_valenzuela_mengual Guion Ainara Aparici @ainaraaparici, Daniela Valenzuela @dani_valenzuela_mengual, Marcia Núñez @marcianunezoyarzun, Isadora Riquelme @petitemussolini y Camila Vergara @torricouu Directora de Arte Erika Pulgar @dadasuns Montaje, Color & Motion Graphics Macarena Espinoza @mackabra Diseño Sonoro Darío Llancamán @llancamaiden.studios Gráficas Constanza Cortínez @solfinisima Composición y Producción Musical Bastián Basaure @bastian.owl Subtítulos Camille Proulx @colectivachoreadas Elenco por orden de aparición: Diego Ruíz @eldiegoruiz Nicolás Poblete @nicpo Susana Hidalgo @su_hidalgo Fernanda Urrejola @ferurrejola Ernesto Meléndez @melendezalvarez Ainara Aparici @ainaraaparici Daniela Valenzuela @dani_valenzuela_mengual Antonio Zisis @antoniozisis Manouk González @arrolladosdeprimavera Alejandro Trejo #AlejandroTrejo Jorge Alís @jorgealis Claudio Ravanal @claudiobigbang Nitai Maldonado Lucas Sáez @lucassaez_ Isidora Jiménez @oisdrai Leonardo Véliz Voces de apoyo: Ignacio Leyton @natcholeyton Carla Valle @cuilibunny Bhaumi Maldonado Susana Quiroz @su_qs Una producción de @fundacionkumelen en coproducción con @ehuniverso #maschismovirus #machismo #pandemia #webserie #HomoNova #estreno #actorchileno #actrizchilena #equidad #machismovirus #machismo #masculinidadespositivas