Sequía en la tierra y en la humanidad: el llamado ecológico de Águila en su nuevo single urbano “Ya no llueve”

Con elementos de música urbana e influencias de reggae, dancehall y pop, el joven y prometedor Diego Águila (23) presenta en este nuevo single una mirada más íntima y personal de una problemática que nos incumbe a todos como sociedad: la sequía que golpea a la tierra, pero también la que habita en el interior de las personas.

“Ya no llueve habla de la sequía en todas sus facetas”, comenta el artista. “Hablo de la sequía y humanismo, la sequía de amor. Si no la cuidas, la tierra se empieza a deteriorar. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, mente y espíritu”.

Fue durante un proceso de introspección, en medio de un tenso ambiente social previo al Estallido del 18-O, que la idea de “Ya no llueve” comenzó a tomar forma.

“Fue como en agosto de 2019 que se me apareció la noticia de que se estaba quemando el Amazonas, y que por falta de lluvia las llamas no paraban. Y eso también pasa acá. En Chile llevamos 12 años consecutivos de sequía. Cada año llueve menos, cada año está más caluroso. Y ahí fue que empecé a darle vueltas a esta idea de que ‘ya no llueve’. Un día llegué donde el productor, y le dije ‘hermano, ya no llueve’… Y ahí comenzó la canción.”

Rich Lui y Águila en lo que alguna vez fue la Laguna de Aculeo, hoy completamente seca.



El proceso de creación de la canción fue también un proceso personal para Águila, quien ha utilizado esta pieza como un hito para marcar una serie de cambios personales, con miras a llevar un estilo de vida más amigable con el medioambiente.

“Yo creo que lo primero fue dejar la carne. La industria ganadera es una de las que más contamina y gasta agua, así que yo creo que eso fue lo primero y lo más esencial hasta ahora. Y fue algo súper natural: junto con la canción vino la decisión de hacerlo. La ocupé como un tatuaje, como una motivación para generar esos cambios. Creo que hay hartas personas que se quedan en la idea y solo les falta una gota de motivación para generar esos cambios de hábitos. Y me gustaría contribuir a eso: quizá podamos tocarle la fibra a la gente que tiene la conciencia de querer cambiar, pero que por alguna razón no ha saltado a la acción.”

“Ya no llueve” contó con la participación de Rich Lui como artista invitado. A cargo de la producción y el beatmaking estuvo el productor Sienemusic, conocido por su trabajo con artistas como Movimiento Original, Chyste Mc y Flor de Rap. El track fue masterizado por Chalo González en Estudio La Salitrera.

El videoclip de “Ya no llueve” será estrenado el viernes 22 de enero. La producción fue dirigida por Juan Farías y Alfredo Liñan de Ariza, y fue rodada en la locación donde alguna vez existió la Laguna Aculeo, ícono de la sequía de nuestro país.

En palabras de Sienemusic, el productor de la canción: “como productor me siento feliz por el resultado final. Logramos una textura especial en cada sonido, incluyendo las voces y guitarras como elementos principales. Un sonido que nos hace viajar por distintos planetas en una sola canción”.

“Me gusta generar como masaje en los oídos”, complementa Águila. “Apostar por una estética más melódica y musical, que sea algo rico de escuchar”, finaliza.