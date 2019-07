Serrat y Sabina preparan maletas para su viaje a Suramérica y México

Agotadas las entradas para la presentación en Buenos Aires

«No hay dos sin tres» se titula el espectáculo que reúne por tercera vez en los escenarios internacionales a los cantautores españoles Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

Serán en total diez las presentaciones que llevarán a los afamados cantautores entre octubre y noviembre a Suramérica, para luego trasladarse a México.

La nueva gira internacional de la dupla incluye a las ciudades de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile y en norteamérica a las ciudades mexicanas de Monterrey, Guadalajara y México D.F. La presentación del 2 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, ya está agotada, según la página oficial de la gira https://serrat-sabina-nohaydossintres.com/conciertos/

La visita de dos de los más populares y reconocidos cultores de la canción de autor, repone una experiencia antes plasmada en 2007 («Dos pájaros de un tiro») y en 2012 («Dos pájaros contraatacan»).

» Serrat era siempre el más grande, el maestro de todos», aseveró Sabina. Foto: Diario Sabina.

Al hablar de esta nueva gira al lado de su coterráneo Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina expresó en entrevista para el diario Clarín: “Lo que queremos reproducir ahora es un canto a la alegría, a la amistad, a la generosidad, a no tomarnos en serio a nosotros mismos, incluso a hacernos bromas crueles”.

Y agregó: “Esto para mí era una especie de sueño irrealizable. Cuando cantaba en los bares, en la calle, en el metro, en Londres, con veintipoquísimos años, cantaba canciones de Serrat; y Serrat era siempre el más grande, el maestro de todos. Subirnos al escenario de igual a igual, tantos años después, para mí fue un goce increíble”.

Por su parte, Serrat manifestó que “En el tiempo que pasó desde la última vez hasta ahora hemos envejecido bastante y nos hemos vuelto muy cascarrabias y eso nos da una cantidad enorme de posibilidades maravillosas…Parte de que hayamos decidido juntarnos a hacer unas actuaciones que han sido mucho más sorprendentes, divertidas y brillantes de lo que podíamos imaginar, es que tenemos una relación de muchos años”.

“Me acuerdo –dijo Serrat- que Joaquín venía a menudo cuando grababa, y me enseñaba las canciones y yo opinaba: ‘Esto está mejor, ésta está muy buena, ésta sobre todo sácala si puedes‘. Y esto te lo puede decir él, siempre me he equivocado. Suerte que nunca me ha hecho caso. Joaquín Sabina ha llegado a la cúspide de su fama gracias a no hacerme ni puto caso”.

Otras noticias de interés: