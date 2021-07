Silvia Balducci y su estreno en plataformas digitales: «Cuánto me duele este país»

Silvia Balducci es una cantora, guitarrista, productora y activista que ha dedicado su vida artística a la Nueva Canción Chilena. Fue en su Roma natal que conoció la música de nuestras latitudes a través del grupo Inti-Illimani, vinculando desde entonces su corazón y su canto a las vivencias de Chile y Latinoamérica, lo que la hace ser una artista imprescindible para nuestro país.

Su último trabajo es el disco Calle Esperanza, proyecto que nace desde una cómplice colaboración entre ella, Osvaldo Torres y Patricio Castillo, compañeros con los cuales ha coincidido en diversos momentos de su historia musical. Calle Esperanza reúne canciones en los que cada uno aporta su visión y poética y cuyo primer single es «Cuánto me duele este país», canción escrita e interpretada por Silvia y que estará disponible en plataformas digitales a través de Alerce, la otra música, desde el 23 de julio.

«La canción ‘Cuánto me duele este país‘ la escribí el año 2014, durante una gira que realicé con Osvaldo Torres y hablando con un taxista me contaba que en Chile se había vendido el mar«, comenta Silvia. «Esta frase me llamó mucho la atención y me puse a componer, pensando en todo lo que había vivido Chile, con la Unidad Popular y todo lo que Chile tenía que hacer para cambiar. Fue una canción profética y premonitoria de lo que ocurriría el 2019, con la revuelta social».

Una canción a la vida que vendrá en Chile: Silvia Balducci nos invita con su firme voz y su potencia a reconstruir los sueños, con una composición necesaria y entrañable para el momento que vive el país, cuando justamente se está en camino hacia una reconstrucción con la que esperamos que Chile ya no nos duela más.

«Cuánto me duele este país» de Silvia Balducci, el primer single de Calle Esperanza, canción distribuida por Alerce, la otra música. Disponible en plataformas digitales desde el 23 de julio.

Escucha «Cuánto me duele este país» pinchando acá.

Silvia Balducci es una artista distribuida por sello Alerce.

Alerce la otra música, es un sello discográfico independiente chileno, fundado en 1975 por el periodista y locutor radial Ricardo García, con los objetivos principales de apoyar a los nuevos artistas del folclore nacional, así como de reeditar los álbumes prohibidos por la dictadura militar. En el año 2016, parte de su catálogo fue donado a la Archivo de la Música para resguardo como bien de interés público. En este momento, el sello sigue desarrollando su trabajo de difusión de la música nacional, con su fondo de catálogo, pero también con nuevas ediciones.