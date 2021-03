Stanley y Santiago Ciudad Galería: “Yo creo que llenar las ciudades con arte solo puede mejorar la vida de las personas”

Stanley Gonczanski es conocido por este lado del mundo simplemente como Stanley, creador de trabajos como la película llamada “Monos con Navaja” y el videoclip “Ella usó mi cabeza como un revólver” de Soda Stereo, con el que ganó un premio en MTV. Durante todo el mes de marzo se podrán apreciar en distintos puntos de la capital, varias de las piezas de arte clásico y collage que componen “Almost Classic” serie que cuenta con referencias al trabajo de Terry Gilliam y que desde una mirada ácida al contexto social en que estos retratos fueron realizados, son una interesante manera de expresarse. Mezcla de estilos y puntos de vista, el fin es sorprender al público en las calles de la ciudad con esta “reinvención” de clásicos cuadros y que bajo el contexto de la muestra “Santiago Ciudad Galería” se exhiben, con cerca de 30 obras en 60 pantallas LED ubicadas en distintos lugares de 12 comunas de la Región Metropolitana, tales como Santiago, Lo Prado, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén, Macul y La Florida, entre otras.

Conversamos con Stanley, quien nos contó cómo nació esta idea y el por qué se aventuró a utilizar la calle como un gran museo.

Cuéntanos cómo nace la idea central de Almost Classic ¿Cómo concebiste esta serie?

Yo soy proclive a la ironía y a veces a un oscuro sarcasmo. No siempre cae bien. En mi vida profesional, primero como Director Creativo Publicitario y luego como Director de Cine, la libertad para dar rienda suelta a esa veta fue total. El proceso creativo es muy rápido en este medio, un ping pong de asociación de ideas lleva a resultados inesperados. Funciono mentalmente de esa manera.

Un día, me vi con demasiado tiempo en mis manos y me senté a dibujar en el computador. Casi por accidente vi la imagen de un retrato de un General a caballo del siglo 18. El muy soberbio, con su gorro militar con forma de empanada blandía orgulloso su espada. Por alguna razón la escena me pareció muy ridícula. Esta persona quiso que su retrato lo mostrara para siempre en su gloria máxima y a mi me pareció un tanto cómico. De pronto, se me ocurrió que si reemplazara a su caballo por uno de carrusel, sería divertido. Busqué en internet un lindo caballo de carrusel de la época y completé la obra. Por sugerencia de mi hija, lo posteé en Instagram y para mi sorpresa la respuesta positiva fue inmediata. Gente de todos lados reaccionó y eso me motivó a investigar este camino, utilizando el arte de los grandes Maestros desde la Edad Media tardía hasta el siglo XIX, pasando por el renacimiento, el barroco, etc. Comencé a transformar sus obras y darles otros sentidos, tratando nuestros temas ancestrales y contemporáneos como sociedad. Fue así casi sin querer, pero ya van más de 1000 obras que todos pueden ver en mi cuenta de Instagram: @Stanleyunlimited. Estas obras parecen clásicas en todo, pero ya no lo son. Son casi clásicas, por eso nombre a mi serie ALMOST CLASSIC. Comencé en el 2018 y a poco andar fui invitado a exponer en Londres, Florencia, Santiago, Miami, Dubai, Taiwan, Buenos Aires y Punta del Este. Y también ya se ha publicado un libro con parte de la serie.

¿Por qué sentiste esta necesidad de retratar la opulencia de un periodo y satirizar al respecto?

La opulencia es solo uno de los temas que toco. En realidad los retratos clásicos pretendían ser como fotos, demostrando poder, status, belleza… Yo utilizo todas las obras para exponer y hacer pensar, con algo de humor, acerca de nuestros problemas actuales y permanentes como sociedad… La desigualdad, la discriminación, el rol de la mujer, la paz, la violencia, lo banal y lo importante, el fashion, la pandemia, y sobre todo lo poco importantes que somos todos. Mi objetivo, un tanto subconsciente, es que mis obras sean un espejo donde reflejarnos.

Almost Classic te ha llevado a recorrer el mundo y en Santiago se había presentado en el Centro Cultural de Las Condes ¿Qué te lleva ahora a proponer este nuevo espacio con Santiago Ciudad Galería?

En diciembre pasado tuve una especie de flash, donde se me ocurrió que por el tema de la pandemia y la crisis económica, los carteles de vía pública en mi ciudad natal, Buenos Aires, estarían vacíos o con publicidad ya vieja. Pensé que esos espacios, que son grandes, están enmarcados y por toda la ciudad, son como una galería de arte vacía. Un museo al aire libre sin obras que mostrar. Llamé a un amigo mío, Nelson Policcelli en Buenos Aires, que está en el mundo de la publicidad vía pública. Le comenté mi idea loca de aprovechar esos espacios vacíos para colocar mis obras y llevar arte a la gente en la calle, ya que todo contacto con la cultura y la entretención fue abortado por las cuarentenas. Para mi sorpresa le encantó la idea y unos días después me contó que había una empresa importante de Vía Pública, VIACART muy entusiasmada con el proyecto. En menos de un mes se lanzaba BUENOS AIRES CIUDAD GALERÍA en 10 puntos de la ciudad con 14 de mis obras. Esto tuvo un éxito enorme y mucha reacción positiva de la prensa y aún continúa. Luego en enero, ya en Santiago, otro amigo del mundo de la publicidad, Juan Carlos Meza me contactó y me contó que el proyecto de Buenos Aires le había encantado y que había hablado con otra empresa internacional de vía pública con sede en Chile, Global. Todo se dio vertiginosamente. El 22 de Febrero, se lanzó SANTIAGO CIUDAD GALERÍA, en 60 pantallas Led, en 12 comunas. Llevar arte a la gente en estas circunstancias es un aporte que me hace sentir muy bien.

¿Has tenido feedback en tus redes sobre la respuesta de la gente?

He tenido una respuesta instantánea, masiva y positiva en mis redes sociales. Esta es una muestra que se enmarca en lo digital y urbano y que intenta lograr atraer la atención de la gente que circula por la ciudad aunque sea por unos segundos. Es una acción que sale de los carteles y pantallas y continúa en mis redes. En los próximos días se lanzará un filtro de Instagram donde las personas podrán sacarse una selfie y su cara aparecerá como personaje principal de una de mis obras. Se volverán casi clásicos, y esto les permitirá participar de un concurso para ganar 3 de las obras para su casa.

¿Cuál crees que es el rol del arte en la vida diaria de las personas?

Estamos en una era de FEISMO, que viene de feo… El arte nos alegra la vida y nos hace pensar sobre nuestra existencia. Es aire en la asfixia. La humanidad ha pasado tantos siglos intentado lograr belleza y por alguna razón, de pronto, nuestra sociedad global, nuestras ciudades, se ven tapadas de contaminación visual extrema y horrible. Yo me rebelo ante este suicidio visual. Pienso que es una forma de enfermedad mental. Me esfuerzo y trato de recuperar espacios de belleza para regalarle a la gente algo de esperanza y paz.

¿Crees que debiéramos tener espacios públicos similares a las pantallas de publicidad, específicamente dedicados a difundir creación artística?

Definitivamente. Puede ser que algunos traten de atacarlos, pintarlos, taparlos… pero es un signo de los tiempos. Yo creo que llenar las ciudades con arte solo puede mejorar la vida de las personas.

¿Has pensado ir más allá con tu serie, retratando tal vez la opulencia actual, por ejemplo, de la oligarquía chilena?

Todas mis obras apuntan a mensajes fáciles de entender por todas las culturas. Estamos en un mundo interconectado y lo veo diariamente por las opiniones que me llegan de muchísimos países. Todos tenemos los mismos problemas, ansias y angustias. No es necesario caer en violencias como hacen los violentos. Apuntando con el dedo con soberbia mientras hacen lo mismo que critican. Mi arte le habla a todos y ojalá su mensaje fuera entendido todos. Yo estoy soñando y enfocado en continuar evolucionando. Quisiera llevar la muestra a muchas ciudades por todo el mundo y convertirlas en Ciudades Galería, y porque no a Paises Galería, con mis obras en los carteles de las rutas de todo un país.

Las obras de Santiago Ciudad Galería pueden verse en 60 puntos de Santiago, cuya ubicación está detallada en la web www.ciudadgaleria.com. Por otro lado, Stanley tiene un Instagram donde comparte su trabajo @stanleyunlimited.