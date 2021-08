Taller Siglo XX estrena obra inspirada en polémico caso de Viviana Haeger

En agosto de 2010, en una buhardilla oculta en el segundo piso de su casa, fue hallado el cuerpo sin vida de Viviana Haeger. Tras 42 días de desaparición e incesante búsqueda, la contadora de 42 años fue encontrada por su marido en el hogar que la familia compartía en el sector residencial de Parque Stocker en Puerto Varas. La noticia convulsionó a todo el país por los misterios que encerraba y la falta de certeza para determinar si se trataba de un suicidio o asesinato.

A once años del hecho, que aún se mantiene en un manto de incertidumbre, el próximo jueves 19 de agosto a las 19 h, Colectivo Anomalía estrena Sus lindos ojos color planta, primer montaje teatral inédito que presenta Taller Siglo XX Yolanda Hurtado en su nueva cartelera de reapertura presencial.

La obra escrita por Matías Vargas Quintanilla (UNAM, Dramaturgia U. de Chile) toma elementos de la realidad y la ficción para problematizar y tensionar las relaciones humanas, poniendo en escena conflictos contingentes como los femicidios, la desconfianza en las instituciones y la desigualdad social. Se trata de un drama oscuro que dialoga con el thriller y el terror, donde los personajes que reconstruyen la vida de la víctima, tienen versiones distintas del crimen como si quisieran evitar que la verdad salga a la luz. Todos ocultan un secreto.

“Es muy importante dejar en claro que estamos haciendo una ficción basada en un caso que fue público, no es en ningún sentido teatro documental o biográfico. Me pareció importante rescatar las relaciones humanas que se pueden quebrar y la oscuridad que puede haber en una familia con respecto al patriarcado y la lucha de clases, eso me motivó a escribir un texto sobre este hecho, más allá de los acontecimientos y las personas específicamente. Estamos hablando más bien de los roles que cumplen cada uno de ellos en la sociedad”, explica el autor.



Sus lindos ojos color planta es el primer montaje de Colectivo Anomalía, dirigido por Reneé Oyarce Honores (Dirección Teatral U. de Chile) y protagonizado por Ananda Rozzi Bice, Franco Falcón Jara y Sebastián Pastén Astudillo. «Esperamos que quienes visiten Taller Siglo XX se sientan felices de volver a lo presencial y envolverlos en una historia onírica misteriosa con una música y diseño que esperamos sean de su agrado. Es una apuesta peligrosa la que estamos haciendo, cruzando elementos del teatro clásico con un texto contemporáneo, pero felices de hacer teatro en estos tiempos tan complejos», agrega la directora.

Anteriormente la puesta ha indagado en distintos formatos, como su primera versión en Radioteatro presentada durante 2020 por la plataforma Spotify, en la que obtuvo más de 2.000 reproducciones y un acercamiento escénico estrenado en la VI versión del Festival Teatro en Casa. Luego de su temporada presencial contempla también una edición audiovisual que se estrenará en octubre de este año.

www.tallersiglo20.cl

COORDENADAS

Sus lindos ojos color planta

19 de agosto al 5 de septiembre, 20 h

+ 14 años.

Gral. $5.000.

https://ticketplus.cl/events/sus-lindos-ojos-color-planta

Taller Siglo XX Yolanda Hurtado

Ernesto Pinto Lagarrigue 191, Barrio Bellavista.

– Venta de entradas sujeta a Pase de movilidad (vacunados)

– Aforo limitado (Obra presencial)

– Uso de mascarilla obligatorio

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Matías Vargas Quintanilla

Dirección: Renée Oyarce Honores

Elenco: Ananda Rozzi Bice, Franco Falcón Jara y Sebastián Pastén Astudillo

Diseño escénico: Joan Vera Vasquez

Composición musical: Albert Urrutia Avilés

Producción: Josefa Schultz León

Asistencia dirección: Matías Vargas Quintanilla

Contacto: [email protected]

Instagram: @colectivo.anomalía

Facebook: colectivoanomalia.teatro

Twitter: Anomalía_teatro