¿Te decepcionó Stranger Things? Acá 10 series que son mejores según la crítica

El mercadeo de la serie de los hermanos Duffer hace que muchas veces dejemos a un lado joyas como Mindhunter de David Fincher y Master of None, protagonizada por Aziz Ansari.

¿Te decepcionó la tercera temporada de Stranger Things, o simplemente la terminaste y quedaste con ganas de ver otro show televisivo? Si es así, esta publicación es para ti.

Resulta que toda la atención que se lleva la consentida de Netflix nos hace pensar que es el mejor show que nos presenta esta plataforma de streaming, y no es cierto.

Según el famoso sitio de crítica Rotten Tomatoes, hay 10 series mejores que las de los hermanos Duffer y que seguramente te pueden gustar. Aunque de entrada te notificamos que las aventuras de los chicos de Hawkins han roto récords en Netflix y han hecho que sus suscriptores aumenten un 13 %, indica de10.com.mx

Toma lápiz y papel (o anota con el celular) la lista a continuación si ya estas harto de Eleven y sus amigos:

10.- Bodyguard

Este show de la BBC —pero distribuido por Netflix— tiene una calificación de 94 %. Narra el drama político-investigativo de David Budd, un veterano de guerra que debe proteger a la ministra de Interior del Reino Unido. Aunque su final puede decepcionar (por su contenido un tanto antiislámico) a mucha gente le agradó este híbrido entre tipo serie policía y el ladrón con toques de romance.

9.- Love

Las complejidades del amor entre una pareja que parece dispar —ella, Mickey, una rebelde y él Gus, un «nerd»— tiene cautivada a la crítica de Rotten Tomatoes con un 94 % de aceptación. Y es que al parecer en esta singular serie, que tiene fuertes toques de humor pero sin caer en el género, «los protagonistas no son ideales americanos, sino jóvenes vulnerables, con conflictos profesionales y personales», cita Cosmopolitan en su página web.

8.- Glow

Este show narra la historia de la liga de lucha femenina de los años 1980. Se centra en una actriz que busca trabajo en Los Ángeles. Tras fracasar en cumplir su sueño, la chica se une a la mencionada disciplina para captar la atención de la gente.

Glow ya va por la tercera temporada y tiene un 95 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes

7.- Russian Doll

De la lista, Russian Doll es una de las series más extrañas. Mezcla humor negro con ficción y drama. Este show narra cómo Nadia se queda atrapada en un bucle de su cumpleaños número 36, celebración que culmina con su repentina muerte. En la primera repetición, ella logra evadir la muerte, pero es entonces cuando debe descubrir qué sucede.

«En el esquema de ocho episodios, Russian Doll ofrece todo lo que podemos esperar de este género: un montón de sentido del humor a la hora de matar a la protagonista. Como amante absoluto del subgénero fantástico de los bucles temporales, ya cumple con creces», dice La Vanguardia de esta serie que tiene un 96 % de entusiasmo.

6.- When They See Us

En este punto estamos llegando a los títulos más crudos que nos ofrece Netflix. When They See Us dramatiza un caso de la vida real, en el que cinco jóvenes afrodescendientes fueron acusados de un crimen que no cometieron, hecho que les destroza su vida. Esta desgarradora historia tiene un 96 % de aceptación.

5.- Mindhunter

Esta joya policial, dirigida por David Fincher, está basada en el libro Mindhunter: Inside theFBI’s Elite Serial Crime Unite, escrito por los ex agentes especiales del FBI John Douglas y Mark Olshaker.

SensaCine cuenta en su portal web que «durante años, Douglas persiguió a algunos de los más famosos asesinos seriales y violadores, desarrollando técnicas innovadoras para atrapar a estos peligrosos criminales», entre los que se encuentran Charles Manson, Richard Speck, John Wayne Gacy y James Earl Ray. Tiene un 96 % de críticas positivas.

4.- The End of The Fucking World

Con una aceptación de 98 %, The End of the Fucking World nos cuenta en humor negro el romance que viven dos adolescentes dispares, quienes empujan sus emociones al extremo social y le gritan al mundo que nada les importa.

3.- The Order

Para vengar a su madre, Jack Morton se une a una sociedad secreta universitaria en la que debe luchar contra criaturas mágicas y fuerzas ocultas. Rotten Tomatoes goza de un 100 % de aceptación.

2.- Big Mouth

En este punto llegamos a la animada Big Mouth. A veces crudo y sincero, este show —dirigido a un público adulto— nos cuenta los difíciles momentos que atraviesa un grupo de adolescentes durante la pubertad.

1.- Master of None

Master of None está protagonizada por el magistral Aziz Ansari. El comediante encarna a Dev, un joven de 32 años que intenta abrirse en el mundo de la fama, mientras tiene que afrontar sus problemas cotidianos en Nueva York. Esta producción cuenta con un 100 % de críticas positivas en el referido sitio web.

