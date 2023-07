Entre el 02 y el 05 de agosto

«Hablar de Alzheimer significa hablar de la enfermedad del siglo 21»: The Baby Braiers presenta «No te olvides de Agustina» en Teatro Sidarte

"No te olvides de Agustina" no cuenta la historia de un caso específico único de Alzheimer, sino instala un espacio de reflexión en torno a la importancia de la memoria colectiva e individual. Un país, una sociedad sin memoria no tiene presente ni futuro.