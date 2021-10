The Versions estrena nuevo video «Island» y edición en vinilo de su último disco

La banda The Versions, integrada por Samuel Maqueira (The Ganjas), Alejandro Gómez (Solar), Luciano Mariño (Los Chinches), y Álvaro Gómez (Perrosky), siguen promocionando su último larga duración, «Calling Lucifer», un disco que alimenta su fuego con psicodelia y rock and roll puro. Hoy el grupo nos presenta el videoclip «Island», inspirado en una de las doce canciones infernales que componen el álbum editado el año 2020 por Algorecords.

Dirigido por un experto en el formato, Alvaro Guerra, el nuevo video de The Versions presenta a la banda como una especie animal en extinción, tal como lo es el rock and roll de raíz setentera que desarrolla este grupo de forajidos. «El clip es un revival de clásicos videos de rock de finales de los 80′, en el cual podemos hacer una inmersión al mundo de la banda donde interactúan con animales salvajes y exóticos», explica el grupo sobre este video donde comparten pantalla con aterradoras serpientes y sigilosas iguanas.

Además del estreno del videoclip, la banda chilena acaba de lanzar una limitada edición en vinilo de su disco «Calling Lucifer», el cual será distribuido en Europa por Hotel Records en su Bandcamp y en Chile por Algorecords, a través de Music Jungle. La venta del vinilo estará disponible desde el viernes 8 de octubre.

Para celebrar esta lujosa publicación en formato de alta fidelidad, The Versions agendó un especial concierto de lanzamiento en Bar de René para el día 15 de octubre, momento en que se podrá adquirir el vinilo en dos formatos: edición color negro standart y edición limitada transparente.Además de la celebración de este importante hito para la banda, el show también significa el retorno a los escenarios del cuarteto después de su último concierto pre-pandemia realizado el 6 de marzo del 2020, precisamente en el Bar De René.

Las entradas para el concierto de The Versions ya están disponibles en Passline y tienen un valor de $10.000. El aforo es limitado y se solicitará el pase de movilidad por exigencia del local.

