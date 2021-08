“Tom Collins”: Fran Mazu se luce con desgarradora canción

La artista chilena de 24 años, Fran Mazu, conocida en redes sociales por realizar particulares versiones de hits de artistas como Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Paloma Mami, Bruno Mars y Justin Bieber, entre otros, acaba de lanzar “Tom Collins” su tercer sencillo. Este tema, que ya está disponible en las plataformas de música y YouTube, habla sobre lo doloroso de la violencia de género, de modo de ser un espacio para visibilizar y brindar contención a las mujeres que la están viviendo.

Sobre “Tom Collins”, la cantante señala que se inspiró en lo que vivió su mejor amiga. “Yo me enteré tarde de lo que estaba pasando, ella no lo contaba y sentí que si hubiera estado más atenta como amiga, quizás no se habrían detonado muchas cosas”, expresa. Sin embargo, agrega que más que contar una historia, se refiere a la evolución en la psiquis de una víctima de violencia, antes de decidir alejarse y salir del pozo en el que se encuentra.

En esta línea, indica que a través de esta canción le gustaría ayudar a todas aquellas mujeres que están pasando por lo mismo y no tienen quien las apoye, “quiero que sea un refugio, que mediante la música puedan llegar a un lugar seguro, que las personas que pasaron o que están pasando una situación de violencia escuchen mi canción, se reconozcan y se sientan acompañadas”. Lo anterior también con el objetivo de concientizar sobre los comportamientos en pareja y dejar de normalizar situaciones donde las mujeres se sienten sometidas y presionadas dentro de una relación.

“Tom Collins” fue compuesta por Fran Mazu, grabada en Downbeat Estudios, producida y mezclada por El Rosa y masterizada por Chalo González. Su videoclip, en tanto, fue rodado en una larga e intensa jornada de trabajo en Villa Alemana, por un equipo compuesto solamente por mujeres, bajo la dirección de Belén Vega, el arte y fotografía de Sofía Ramírez y Florencia Pastene en maquillaje, entre otras.

Con una carrera en ascenso en la música y una propuesta electro pop donde destacan su fuerza interpretativa y la calidez de su voz, Fran Mazu cuenta con dos singles anteriores, “(Completamente) A Ti” y “Mala Sangre”, los que junto a “Tom Collins” darán vida a su primer EP que estrenará los primeros días de diciembre. Su próximo sencillo, adelanta, es una colaboración hasta ahora sorpresa, que lanzará en octubre.

Fran Mazu además, es muy activa en redes sociales, donde promociona contenidos de sus temas, pero también sus versiones en ‘español chileno’ de algunos éxitos internacionales, con los que ha llegado al millón de reproducciones. En Instagram ya cuenta con 20 mil seguidores y en TikTok supera los 50 mil, lo que la tiene muy contenta y ansiosa por seguir creando contenido y música para llegar a más personas.

