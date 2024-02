«Un privilegio verlo por TV»: Las mejores reacciones que dejó el show de Andrea Bocelli en el Festival de Viña

El destacado tenor italiano Andrea Bocelli dio el vamos a la segunda noche del Festival de Viña con una altísima presentación que sin dudas, quedará registrada como una de las mejores que han pasado por el escenario de la Quinta Vergara.

De acuerdo a la opinión popular, entre los mejores momentos de la noche estuvieron la participación de Larisa Martínez, soprano puertorriqueña que acompaña a Bocelli en sus giras hace más de tres años, y la interpretación de la cantante estadounidense Pía Toscano del tema All By Myself.

Otros puntos altos mencionados fueron la presentación de Caroline Campbell, destacada violinista -también estadounidense-, y la participación de Mateo, el hijo de Bocelli: «Disculpen, yo no hablo español, pero es un momento especial para mi porque yo llamo al escenario a un joven cantante, su nombre es Mateo, y es mi hijo», dijo el artista italiano que no ocultó su emoción en ese momento.

En Viña, Andrea Bocelli estuvo acompañado de 100 músicos, 74 instrumentistas y 40 coristas mujeres, un número de artistas nunca antes visto en la historia del Festival.

El show dejó variadas reacciones en las redes sociales, donde se destacó de manera general el hecho que se pueda ver, por televisión abierta, un espectáculo de este tipo -música orquestada-, cuya presencia no es muy frecuente en las pantallas televisivas nacionales.

Asimismo, otros usuarios destacaron la participación de músicos chilenos y mapuche en la orquesta que acompañó a Bocelli en el escenario, como fue el caso de Fernando Raín, destacado por la cantautora Daniela Millaleo.

Y, obviamente, no faltaron las publicaciones que buscaron hacer humor con la presentación del artista.

Mira a continuación algunas de las reacciones:

Fernando Raín en el festival junto a Andrea Bocelli .. orgullo Mapuche ❤️ pic.twitter.com/aQqSr3twqy — Daniela Millaleo (@DanielaMillaleo) February 27, 2024

A quien acaban escuchar es Larisa Martínez, soprano puertorriqueña que hace más de 3 años forma parte de la agrupación que acompaña a Andrea Bocelli en sus giras por el mundo ¡SEQUÍSIMA! #Viña2024 pic.twitter.com/YLLavLfZrm — Cristóbal 🐾 (@cgalleguillos_) February 27, 2024

La obertura te puso los pelos de punta? No? A mi si! 😱😱😱😱

"Andrea Bocelli" #VinaDelMar #Vina2024 pic.twitter.com/VYBm7R9bES — Jaime Osorio (@Jaimekem) February 27, 2024

ahora que están todos admirando el talentazo de andrea bocelli es súper importante hacer énfasis en que hay músicos chilenos acompañándolo en este momento en el escenario… por un aumento de los fondos estatales destinados al arte ❤️ #Vina2024 pic.twitter.com/mBu6Cdx1Bh — n a t i (@ngtcrtz) February 27, 2024

MAGISTRAL | Pía Toscano, interpreta All By Myself sobre el escenario del Festival Viña del Mar. pic.twitter.com/SfAgacj7AW February 27, 2024

Toda LATAM en este momento desde el living de su casa viendo a Andrea Bocelli #Viña2024 pic.twitter.com/lTkQ5BBkm1 — Ayán (@ayanistico) February 27, 2024

Viendo el show del gran andrea Bocelli pero no puedo evitar sacar esta escena de mi cabeza. #Vina2024 pic.twitter.com/6Md76GSOYV — carlita morales (@angel_carlita) February 27, 2024

Los fans de Andrea Bocelli y Miranda encontrándose en la Quinta Vergara hoy en el Festival pic.twitter.com/gCtOBNmq1q — Javier Isaías (@guororororoi) February 26, 2024

Pensar que el año pasado hubo gente que dijo que una orquesta arriba de un escenario se veía mal. Gracias Andrea Bocelli por darnos uno de los espectáculos más grandiosos en toda la historia del Festival de Viña del Mar — Don Rorro Sinergia (@rorral) February 27, 2024

