«Va a Sanar»: Vero Soffia y Sabina Odone estrenan bolero a dos voces que abraza a los corazones rotos

“Va a Sanar” trata sobre “la promesa cierta de que el corazón roto nunca dura toda la vida, y que por mucho que duela, siempre pasa y siempre sana”, comenta Vero Soffia sobre su nuevo sencillo. “Y es lindo poder asegurarlo, porque cuando ya lo has vivido, sabes que es así, y muchas veces alguien necesita escucharlo».



Este segundo adelanto de su primer álbum de estudio -tras su single anterior “Creerme Más”-, retorna a la sensibilidad del bolero, pero reinventándose líricamente al no ser una canción de profundo amor absoluto o desgarrado desamor. Sobre esta decisión, Vero comenta que le “gustó la idea de hacer algo entremedio y que fuera una canción que abrazara. Saber que hay otras partes del proceso del amor, de tomar lo aprendido y decidir volver a tirarse al ruedo”.

Canciones suaves y profundas como un lago, pero firmes y poderosas cual volcán, parece ser la tónica a la que Vero Soffia ya nos va acostumbrando a paso firme. Y cómo no mencionar sus representativas letras que, escritas a partir de eventos y sentimientos de la vida real, nos invita a identificarnos, calmarnos, empoderarnos y, sobre todo, a sanar. Sobre el origen de este bolero, la cantautora comenta:

“La hice -’Va a Sanar’- luego de una conversación con una amiga que había terminado hace poco con su polola, y estaba en ese momento en que solo hay pena y nada más… Y yo le decía ‘te prometo que va a pasar’. Y es loco prometer eso, pero es real”.

Y profundiza: “pensaba en la primera vez que se me rompió el corazón, fueron meses de dolor y sentía que no se me iba a pasar nunca, ¡pero pasó! Y es hermoso saberlo ahora con seguridad, y poder recordarle a otra persona que eso va a pasar, y que la alegría vuelve siempre”.

Para esta esperanzadora tonada, Vero pensó inmediatamente en la voz de la renombrada cantautora italo-chilena Sabina Odone, a quien quería invitar a colaborar hace tiempo, pero ese deseo no se haría realidad a menos que la canción fuese la indicada. Y así hasta que llegó “Va a Sanar”: “De pronto sentí que su voz era perfecta para esta canción y, por otro lado, habíamos estado justo hablando sobre amor y desamor y dije, ‘ya, nos va a hacer bien recuperar la fe’ -risas-. Lo más lindo fue su reacción. Le encantó desde el principio y le puso mucho cariño al proceso”.

Pese a la pandemia, Vero Soffia ha logrado presentarse en vivo durante el verano en importantes escenarios como el GAM, en pleno centro de Santiago, y planea tocar pronto en ciudades del sur de nuestro país.La cantautora piensa cada show como una oportunidad de prepararse para el gran concierto de lanzamiento de su disco en el Teatro del Lago, en Frutillar. Sobre esta fecha, la artista comenta con emoción: “La idea es que sea una experiencia, como debe serlo un concierto presencial después de tanto tiempo, y más en un lugar mágico como el teatro del lago, donde el paisaje será parte del concierto”.

Y adelanta para finalizar: “la idea es que sea un viaje, donde podamos compartir y reconocernos juntos en estos procesos de cambio de los que habla el disco y que estamos transitando todos. Que podamos bailar, reírnos, conmovernos. Que sea un momento para conectarnos y disfrutar”.

