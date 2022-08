«Valle de Chili» y «Transhemisferia»: Las dos nuevas exposiciones que llegan al Museo de la Solidaridad Salvador Allende

Reflexiones en torno a las diversas capas de sentido que constituyen la bioregión de Aconcagua, así como también sobre la manipulación de los recursos naturales marinos, son los temas que abordan las dos nuevas exposiciones que tendrá el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), en su segundo ciclo expositivo.

Las exposiciones han sido realizadas con fondos institucionales y de organizaciones externas. En el caso de Transhemisferia, cuenta con apoyo del Goethe-Institut Chile, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2020, KORO-Public Art Norway, Arts Council Norway – Kulturrådet, Nordnorsk Kunstnersenter, Deutscher Kuenstlerbund, Die Beauftragte der Bundesregierung fuer Kultur und Medien y Neustart Kultur.

«La apertura se realizará el sábado 27 de agosto a las 12:00 horas. Será una jornada donde se podrá recorrer y experimentar ambas muestras, con la presencia de la curadora Jocelyn A. Muñoz Báez y la artista Michelle-Marie Letelier. Además, habrá vino de honor, nos acompañará Café Zapallo con su stand pop up y las Textileras MSSA estarán presentes con sus productos. La actividad es gratuita, se solicitará el uso de mascarilla y respetar las medidas sanitarias», afirmaron desde el MSSA.

Sobre las exposiciones, la directora del Museo, Claudia Zaldívar, comentó que «ambas muestras exhiben relatos contingentes y conectados con la realidad a nivel social y ambiental. Recibir en nuestras salas estas exposiciones es abrir un espacio de diálogo y reflexión a través del arte».

Una reflexión etnográfica

Valle de Chili: ecopolítica e imaginarios locales, invita a reflexionar sobre los nuevos regímenes visuales y culturales del arco histórico que va desde la temprana colonización a la devastación extractivista actual en el valle de Aconcagua. La muestra toma su nombre a partir de una apropiación del libro Histórica Relación del Reyno de Chile (1946) de Alonso de Ovalle.

Curada por la artista, investigadora y magíster en Estudios de Cultura Visual por la Universidad de Barcelona, Jocelyn Muñoz (Quillota, 1980), la exposición reúne artistas y colectivos que habitan la región, quienes a partir de la revisión de documentos, prácticas situadas e información etnográfica, realizaron obras que relacionan cuerpo y territorio en distintos formatos: fotografía, textil, instalación, paisaje sonoro, entre otros.

Brigada Textil (Ana Karina Pizarro), Cristóbal Sánchez, José Pemjean, Archivo Fotográfico Alberto González, Danny Reveco, Colectivo Arpilleras, Teatro en Movimiento Callejero, Complejo de investigación Aconcagua (CIA), Mutual Alfarera, Rodrigo Villegas y Alejandra Pérez, son algunos de los artistas participantes en la muestra.

«Valle de Chili»

Durante las últimas décadas, en el territorio de Aconcagua se han desarrollado una serie de conflictos socio-ambientales vinculados a la instalación de empresas y al avance implacable del extractivismo. Así, Valle de Chili evidencia la existencia de zonas de sacrificio analizando la nueva racionalidad eco-socio-ambiental. Obras como King Kong (2022) del artista Rodrigo Villegas, acompañada de una pintura reactiva de Alejandra Pérez, titulada Quintero al borde (2022), y el archivo sonoro Túmulo (2018) de Felix Pino-Kowalenko, hacen referencia a la instalación hace ya más de cinco décadas del Complejo Industrial Ventanas, que consolidó a la costa Quintero-Puchuncaví como sector industrial.

Los crímenes de odio son otro relato que aborda la exposición, a través de una lectura cruzada de dos casos ocurridos en el territorio en cuestión, pero en distintas temporalidades. Por un lado, recuerda la tortura y asesinato de Marta Ugarte (1934-1976), detenida y asesinada por agentes de la dictadura cívico militar chilena, cuyo cuerpo fue hallado en Playa La Ballena, cerca de Los Molles. En la muestra se presenta Vino del mar (2022), una estructura de nudos textil creada por la hermana de Marta Ugarte y por sus cuatro sobrinas, hijas de Berta Ugarte Román, ex-presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Paralelamente, se rememora el secuestro, violación y asesinato que en 2016 sufrió la joven lesbiana Nicole Saavedra, caso por el cual fue declarado culpable Víctor Pulgar, el 21 de octubre de 2021, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota. En la exposición, el colectivo Teatro en Movimiento Callejerx presenta la obra Junta piedras (2022), en memoria de la joven. «La región de Valparaíso está catalogada como una zona roja, peligrosa, por femicidios y lesbicidios», comparte la curadora.

«Valle de Chili»

Artes mediales y recursos marinos

En 2016, la artista Michelle-Marie Letelier comenzó un proyecto de investigación donde explora relaciones trans-hemisféricas sobre el manejo de recursos naturales marinos, haciendo énfasis en la salmonicultura y los efectos de la intervención geopolítica del paisaje marino.

«Cuando me invitaron a participar en la exposición colectiva The Wild Living Marine Resources Belong to Society as a Whole (2016) en Noruega, descubrí la implicación geopolítica que el salmón -un denominado ‘recurso natural’ o biomasa- está teniendo como elemento neocolonial, insertado en el Sur Global por humanos del Norte Global», cuenta Michelle-Marie Letelier.

Ese mismo año, meses después, la Isla de Chiloé sufrió una de las mayores crisis medioambientales debido al vertimiento de 9.000 toneladas de salmones en descomposición al mar.

Transhemisferia reflexiona desde la filosofía y la bioética sobre el significado de manipular e introducir en otro hemisferio una especie tan importante ancestralmente como el salmón, planteando reflexiones sobre el origen de nuestra propia especie, a través de obras en diferentes formatos: una película de 16mm, realidad virtual, muestras de especímenes conservados mediante procedimientos científicos y una performance colectiva.

La muestra se compone de una serie de obras, principalmente audiovisuales, agrupadas bajo cuatro títulos: El Vínculo, El Hueso, La Poesía y El Ethos, que dan una mirada polifónica respecto a un ejercicio eminentemente filosófico, que examina al salmón como una entidad consciente.

«Transhemisferia»

Licenciada en Artes en la Universidad Católica de Chile, Michelle-Marie Letelier posee estudios en Diseño de Medios experimentales en la Universität der Künste y en Goldrausch Künstlerinnenprojekt Art IT, en Berlín, Alemania. Su cuerpo de obra aborda el estudio de lugares sometidos a la explotación de recursos naturales y la relación de estos espacios con sus contextos históricos. Si bien su proceso pasa por la investigación científica, también instala el diálogo con las comunidades como un punto fundamental.

Transhemisferia y Valle de Chili: ecopolítica e imaginarios locales estarán en exposición al público en el segundo piso del MSSA, entre el 28 de agosto y el 29 de enero de 2023. Se podrán visitar de martes a domingo, de 10 a 18 horas.