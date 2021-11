«Vengeance»: Cleaver estrena nuevo videoclip

Cleaver sigue dando que hablar gracias a su último disco «The World Is Gone», producido por el destacado músico Felo Foncea (Dracma, Alain Johaness, De Kiruza) y mezclado por German Villacorta (Rolling Stones, Alice Cooper, Ozzy Osbourne) en Los Angeles, California. En esta ocasión, la banda chilena nos presenta un videoclip inspirado en el track “Vengeance”.

El video, dirigido por José Miguel Zúñiga (“Contra el Demonio”, “Apps”), fue grabado en plena Cordillera de los Andes. Su concepto se sustenta en la dialéctica y contraposición de elementos. Si escuchamos “Vengeance”, su melodía nos transporta de inmediato al mítico western, a los paisajes áridos y solitarios. Pareciera que el viento seco sopla en nuestros oídos, como el acorde de una voz arrastrada, profunda que se funde en el horizonte, donde el sol pega fuerte sobre las cabezas. Sin embargo, el video se desarrolla en una locación cordillerana, fría, nevada, donde el imaginario da un vuelco.

Entonces la banda nos plantea una dualidad polarizada, donde lo que escuchamos se funde y contradice con lo que vemos, generando una nueva realidad; dando espacio al quiebre de paradigmas de los conceptos creados.

“La canción está incluida en la banda Sonora de nuestra última película ‘APPS’, y para el videoclip me inspiré en la letra, que habla de soledad, introspección, entonces se me vino a la mente la Cordillera de los Andes, una locación hermosa, distinta, muy atractiva para los extranjeros como la música de Cleaver, así que una cosa era la locación y lo que me provocaba la letra y otra era reflejar el poder de la banda, plasmar la energía y ahí es donde nace la idea de la avalancha, una avalancha de poder eso para mí es ‘Vengeance’”, explica el director del vídeo.

Además de continuar con la promoción de “The World Is Gone”, la banda se prepara para realizar próximamente una gira nacional, mientras componen música nueva y planean un tour por el extranjero.

Con este trabajo audiovisual y su último álbum, Cleaver demuestra un crecimiento y madurez, siendo uno de los grandes exponentes del rock en Chile en la actualidad.

El videoclip ya está disponible en el canal de YouTube oficial de la banda.