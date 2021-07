Vicenta da pistas de su intimidad musical en videoclip de “Acá Entera”

Un proyecto silencioso y de oficio, que empieza a mostrar texturas y sonoridades. Vicenta, el 50% fundamental del interesante proyecto chileno Pasaje -conformado junto a Nicolás Garín-, anuncia su carrera en solitario y lo hace con el estreno oficial del video para su sentido homenaje de “Acá Entera”, original de Javiera Mena.

El cover, nacido tras la invitación del sello español Snap! Clap! Club junto a Flecha Solar, a modo de celebración de los 10 años del disco «Mena», no sólo es la canción favorita de Vicenta dentro de la placa, también es la obra que dio la oportunidad para sentirla propia con toda la sinceridad que le provoca. «De alguna forma, crear esta reversión se convirtió en un sedante de mis heridas abiertas y fue super liberador hacerla», comenta la artista del diseño y creadora del proyecto Fanzina.

«Me parece una canción muy poderosa, tiene una intimidad especial que me toca y me nació mucho interpretarla y sentirla de esa manera. Es como un regalo y remedio, quise abordarla con la serenidad que me da, explorando nuevos sonidos que dan pistas de mi proyecto solista», explica sobre esta etapa que contó con la producción de Entrópica.

Ahora es el momento de despedirse de este cover y darle su merecida dimensión audiovisual. Dirigido por Luz Sierra (@Lusandrea), el clip es una pieza filmada en súper 8 en el que vemos el cotidiano solitario de cuando se está con una misma. «Nos nació mucho trabajar sentimientos como la culpa y el autocuidado porque sentimos que es una canción protectora y acogedora», agrega contando lo apasionante que fue descubrir el proceso del film en un formato prácticamente olvidado en Chile.

Trabajando un revelado artesanal a cargo de Ceis8 y un escaneado del negativo a cargo del laboratorio argentino Arcoíris, «Acá Entera» es la intimidad en forma de imagen; la casa de Vicenta y sus alrededores dan vida a estos minutos en los que el poder de Mena y la integrante de Pasaje toman otra perspectiva bajo la dirección de fotografía de Ricardo Sánchez y la dirección de arte en manos de Sebastián Álvarez.



Durante el 2020 nos sorprendió con su otro proyecto gracias a la excelente factura emodance que tiene el largo «Sin Salida», este año Vicenta arriesga «una propuesta diferente con sonidos pop más contemporáneos y HD, donde coqueteo con beats más urbanos también».

Si «Acá Entera» sirvió como impulso para atreverse a aparecer sola, ahora es el tiempo de darle la bienvenida a las canciones de su autoría, y definitivamente no hay mejor forma de introducirnos en el imaginario de la artista que con este video lleno de su vulnerabilidad más íntima.

Ficha Técnica

Producción: Entrópica

Mezcla: Pascal Coulon

Master: Chalo González

Sello: Snap Clap Club

Proyecto impulsado por: Flecha Solar



Créditos video

Dirección: Luz Andrea Sierra

Asistencia de Dirección: Josefa Toraño

Dirección de Fotografía: Ricardo Sánchez

Dirección de Arte: Sebastián Álvarez

Styling: Dominga Valenzuela

Make up y Pelo: Vanessa Pérez

Revelado Filmico Super8mm: Ceis8

Digitalizado: Arcoíris Super 8

Montaje: Luz Andrea Sierra y Rafael Russo

Corrección de color: Ricardo Sánchez