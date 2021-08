Vuelve “El país sin duelo”, montaje que resignifica la memoria femenina

La hija sólo quiere saber más, no deja de interrogar. La madre no quiere hablar, sólo quiere olvidar. La abuela evade; el pasado ya fue, hay que mirar para adelante. Tres mujeres, tres generaciones que se enfrentan a una memoria política invisible: el silencio que devela “El país sin duelo”, el segundo montaje de la trilogía “Justicia, Utopía y Militancia” de la compañía Teatro Los Barbudos (“Yo maté a Pinochet”, “El hombre que devoraba a las palomas”).

Luego de presentarse con sus últimos dos montajes en el Festival Printemps des Comediens de Francia, la compañía está actualmente en cartelera de Matucana 100 con “El hombre que devoraba a las palomas” y a partir del 2 de septiembre con “El país sin duelo”. Esta última pieza gira en torno a la militancia femenina en la época de Dictadura, la violencia política sexual ejercida contra las mujeres en centros de tortura y las consecuencias que esto ha acarreado de generación en generación, encubriendo una herida aún abierta.

“El daño se convierte en algo negado, en silencio, en olvido, algo que se encapsula en alguna parte de la psiquis de la persona que sufrió el menoscabo, se encripta y eso se traspasa, se hereda, se convierte en relación, en enfermedad, en obsesión que no tiene explicación pero que necesita salir. Es un amnesia de la memoria, puesto que no solo se silencia el daño sino que todo lo cual tuvo relación con eso”, plantea el director y dramaturgo de la obra, Cristian Flores.

“El país sin duelo” cuenta con las actuaciones de Carla Casali, Tamara Ferreira y Marcela Millie, y tendrá temporada presencial del 2 al 12 de septiembre, de jueves a domingo a las 19:30 hrs en Matucana 100.

Crítica nacional e internacional

“Una obra de teatro que nos invita a escuchar, nos convoca a reencontrar nuestra memoria y a vivir el duelo” – Catalina Baeza, El desconcierto.

“Cristian Flores hace una obra de memoria y recuerda la preciosidad de la vida. Una pequeña joya de emoción que hay que ver fervorosamente” – revista cultural francesa L’Oeil d’Olivier.

“Un trabajo delicado, laborioso, comprometido y necesario. La posta de la memoria, de las preguntas, de las causas colectivas, de los sueños que no fueron, del país que no fue, de los duelos no hechos, de las identidades desenfocadas, de las combatientes invisibilizadas, la búsqueda desesperada de un lugar en la historia” – Nona Fernández, actriz y dramaturga.

Reseña “El país sin duelo”

La madre y la abuela visitan a la hija. ¿El motivo? La muerte de una antigua militante política. A partir de este viaje, comienzan a aparecer secretos ocultos durante décadas. La hija añora saber más, sin embargo, estas dos mujeres quisieran nunca revelar más información.

“El país sin duelo” aborda la temática de la violencia política, específicamente la violencia sexual como tortura hacia las mujeres en el contexto de la dictadura. ¿Cuáles fueron sus consecuencias generacionales? ¿Cómo esta herida se mantiene en el tiempo en nuestra limitada política de memoria?

Ficha artística

Elenco: Carla Casali, Tamara Ferreira, Marcela Millie

Dirección y dramaturgia: Cristian Flores

Investigación teórica: Katharina Eitner

Asistente de dirección: Alfredo Basaure

Diseño integral: Ricardo Romero

Universo sonoro: Felipe Alarcón

Producción general: José Luis Cifuentes

Diseño gráfico: Alejandro Délano

Comunicaciones: Tania Araya