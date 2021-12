Vuelve en formato virtual obra con Álvaro Espinoza, Gonzalo Muñoz-Lerner y Pablo Schwarz

Tres personajes en una estación de tren. Van hacia el norte o hacia el sur, ya no lo saben. Aparecen desiertos, cantos de pájaros, goteras, golpes y una canción. ¿Es un sueño? Tampoco lo saben. Una maleta vacía, un zapato suelto, un sombrero, un bastón. ¿Quiénes son? ¿Adónde van? En esta estación todo es espera, silencio y arena…

Así podría contarse El ladrido de las mariposas (Viaje al silencio, a la muerte, al no ser de Chile), la más reciente creación escrita y dirigida por Mauricio Pešutić y protagonizada por Álvaro Espinoza, Gonzalo Muñoz-Lerner y Pablo Schwarz; que, tras su estreno y temporada presencial, del 15 al 23 de diciembre podrá verse vía streaming en el sistema VOD de Teatro Finis Terrae.

“Un texto de fuerte carga poética, un espacio árido, letal, donde la memoria hace estragos y contar una historia es casi imposible. Se reconocen fragmentos oscuros de nuestra historia en un trabajo actoral sumamente exigente. Asombrosa, fracturada, una obra singular”, describe el dramaturgo y director de Teatro Finis Terrae, Marco Antonio de La Parra.

Con un lenguaje profundo, poético y al estilo beckettiano, el montaje propone una mirada sensible sobre los detenidos desaparecidos. La obra no busca indagar en las causas materiales que generaron el horror, sino entender el comportamiento de un cuerpo no preparado para esa experiencia, de qué manera la vivencia de ese horror cambia la visión y el sentimiento que se tiene del mundo, de las personas y de la vida perdida.

Debutante en la escritura teatral en 1977 junto a Raúl Osorio, con Los payasos de la esperanza –obra que ha sido considerada como un hito del teatro nacional­–, con El ladrido de las mariposas, Pešutić cierra su trilogía autoral sobre los detenidos desaparecidos que inició con Domingo Isidro Nose Antonio (estrenada en Teatro UC, 1984) y continuó con Marengo (Bocetos sobre una muerte), (estrenada en el Festival de Manizales, 1988).

Del 15 al 23 de diciembre

$3.000 general

Sistema VOD Teatro Finis Terrae

https://ticketplus.cl/events/el-ladrido-de-las-mariposas-vod

Tres personajes esperan en una estación de tren. Van hacia el norte o hacia el sur, ya no lo saben. Aparecen desiertos, cantos de pájaros, goteras, golpes y una canción. ¿Es un sueño? Tampoco lo saben. Una maleta vacía, un zapato suelto, un sombrero, un bastón. ¿Quiénes son? ¿Adónde van? En esta estación todo es espera, silencio y arena… Con un lenguaje poético y al más puro estilo beckettiano, El ladrido de las mariposas, Viaje al silencio, a la muerte, al no ser de Chile propone una mirada íntima sobre los cuerpos heridos y desaparecidos. La obra escrita y dirigida por Mauricio Pešutić no busca indagar en las causas materiales que generaron el horror, sino entender el comportamiento de un cuerpo no preparado para esa experiencia y responder con la ausencia de respuestas a una situación humana no conocida.

FICHA ARTÍSTICA

Escrita y dirigida por Mauricio Pešutić | Asistencia dirección: Mariela Sgallaris

Con Pablo Schwarz, Álvaro Espinoza y Gonzalo Muñoz-Lerner | Diseño integral Tamara Figueroa As | Realización de vestuario René Riegga | Tratamiento textil Catalina Espinoza | Realización escenográfica Astrom | Diseño sonoro Marcello Martínez y Álex Araya | Piano Javier Lanis | Operador técnico: Álex Araya I Dirección audiovisual: Cristóbal Goñi | Fotografías: César Pacheco |Producción Marcello Martínez y Scarlett Carrasco | Proyecto financiado por FONDART RM, convocatoria 2020