Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards llega a Matucana 100

En el marco del aniversario número 20 de Matucana 100, recibimos en Chile la poética y las exploraciones artísticas del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, espacio donde uno de los artistas claves de las artes escénicas del siglo XX, Jerzy Grotowski desarrolló sus últimos trabajos.

Sobre esta importante visita, el director ejecutivo del Centro Cultural Matucana 100, Cristóbal Gumucio, señala que “Es un honor para Matucana 100 recibir al Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, donde el gran maestro Jerzy Grotowski desarrolló su última y gran etapa de investigación, uno de los hombres claves en la historia del teatro del siglo XX”.

Con sede en Italia, el Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, lleva 35 años desarrollando un trabajo formativo que recoge la última etapa creativa del maestro polaco Jerzy Grotowski (fallecido en 1999). Quien fuera su principal asistente, Thomas Richards, lidera este proyecto en el que investigan, realizan workshops y giras en distintos lugares del mundo, centrados en el concepto Arte como vehículo.

Este importante centro de investigación de artes escénicas ha estado cuatro veces en nuestro país, sin embargo este año será la primera vez que viajarán a Chile con su equipo completo. Sobre su estadía en nuestro país, Thomas Richards cuenta que: «Estaremos en M100 presentando cinco obras y sesiones de trabajo que son parte de nuestro trabajo de investigación. Los esperamos desde el 13 al 24 de octubre».

Así, en la Sala Patricio Bunster se presentará el 13 de octubre a las 20 hrs., la ‘Sesión de trabajo en Cantos de Tradición”, un trabajo práctico de artes performativas con entrada liberada; la obra ‘Gravedad’, pieza teatral que aborda la historia de una familia exiliada durante dictadura y que estará en cartelera el 14 y 15 de octubre a las 19:30 hrs.; y la obra ‘¡Han!’ que se exhibirá el 16 y 17 de octubre a las 19:30 horas.

Por otra parte, el Teatro Principal de M100 exhibirá el 20 y 21 de octubre a las 20 hrs., la obra ‘The Underground’, pieza que narra la historia de un director de teatro que se encuentra con uno de sus personajes; y la obra ‘Sin Fronteras’, que es la adaptación de la obra ‘Beben’ de Guillermo Calderón y que trata sobre las víctimas de un terremoto. Esta se presentará del 22 al 24 de octubre, a las 20 horas.

Sobre el Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards

El Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards es un centro de investigación internacional en artes escénicas fundado en 1986 por el director polaco Jerzy Grotowski, gracias a la invitación que recibió del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale de Pontedera en Italia. Actualmente, desarrolla sus actividades bajo el amparo del Teatro Nazionale – Fondazione Teatro della Toscana.

Considerado uno de los más importantes e influyentes profesionales de teatro del siglo XX, Jerzy Grotowski revolucionó el teatro contemporáneo de múltiples maneras. Cambió el modo en el que practicantes y teóricos teatrales de occidente concebían la relación audiencia-actor, la puesta en escena y el oficio del actor.

Conocido por su noción de “teatro pobre”, la práctica de Grotowski se extiende más allá de los confines del teatro convencional, adoptando una exploración sistemática y a largo plazo, de las posibilidades del ser humano dentro de un contexto performativo.

En el Workcenter, Grotowski desarrolló durante 13 años -hasta su muerte en 1999- una línea de investigación performativa conocida como Arte como vehículo. Dentro de esta investigación creativa trabajó muy de cerca con Thomas Richards, a quien nombró su colaborador esencial, por lo que posteriormente cambiaría el nombre del Workcenter of Jerzy Grotowski para incluir el de Richards.

Desde el fallecimiento de Grotowski, y junto a los diferentes equipos con los cuales ha trabajado a lo largo de estos años, Thomas Richards ha continuado el desarrollo de la investigación performativa del Workcenter en nuevas direcciones. Hoy en día, el equipo creativo está compuesto por 13 artistas provenientes de Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Francia, Chile, España, Brasil y Corea del Sur.