Yorka estrena «Mira niñita» como parte del disco ‘Homenaje a Los Jaivas’

Ya se estrenó en plataformas digitales, el primer single de la reedición del disco “Homenaje a Los Jaivas”, editado por primera vez en 2006 con una selecta lista de músicos, y que hoy vuelve a cobrar vida mediante la incorporación de YORKA con su magnifica versión de “Mira Niñita”. Para engrandecer aún más este material discográfico editado por M&E Discos, y por supuesto, el legado de la histórica banda nacional.



La canción fue producida por Yorka y Cristián Heyne, grabada y mezclada en julio de 2021 en estudios South Mountain de Miami por María Elisa Ayerbe, con la colaboración de Pablo Jara en guitarras, mientras que el arte de portada del single, estuvo a cargo de Burhoy, quien plasmó la representación de la artesanía Aymara con la figura de una mujer: aquella “niñita” de la que habla un padre en la canción.

“La verdad es que escogimos «Mira niñita» sin pensarlo mucho. Es un clásico de la historia de la música, pero al mismo tiempo es una canción que está muy presente en las salas de clases, nosotras somos profesoras y es una canción que hemos enseñado en clases muchas veces. Este homenaje lo hemos hecho con mucho cariño y admiración. Es un agradecimiento a nombre nuestro para Los Jaivas por todo lo que han hecho por Chile y la música en nuestro territorio. Esperamos que al público le guste esta versión”, comentan Daniela y Yorka Pastenes.

El álbum “Homenaje a Los Jaivas” fue producido inicialmente como una forma de admirar a una de las grandes bandas históricas de la música chilena. Los artistas se fueron sumando y se logró una lista de canciones de altísima calidad estética que los mismos Jaivas reconocieron en la conferencia de prensa de aquel lanzamiento inicial en 2006.

Con la idea de realzar este documento discográfico -su importancia y proyección en la música popular chilena-, se hizo necesaria la re publicación del disco para traerlo al presente muy pronto en plataformas digitales de manera integra, y en disquerías en formato CD y Vinilo, en marzo y mayo de 2022 respectivamente. Con la inclusión de nuevos artistas que se suman en esta reedición 2021 donde Yorka, La Combo Tortuga y We Are The Grand, son novedades que completan este material junto a nombres como Álvaro Henríquez, Sinergia, Carlos Cabezas, Los Miserables, Chancho en Piedra, entre otros, que hacen de este álbum un material de colección único. Justo y atractivo homenaje para una banda que tanto a otorgado a la música chilena.

Sobre su participación en el LP, Yorka agrega que “Nos encanta esta versión, teníamos muchas ganas de poder compartirla con nuestro público. Tuvimos la oportunidad de tocarla en México junto a los hermanos Durán (Los Bunkers, Lanza Internacional, Pillanes) con contrabajo y a cuatro voces y el recibimiento fue increíble, sin duda el mejor momento del show, cantar una canción tan importante para la música chilena en otro lugar del mundo ha sido mirar Chile, valorarlo y abrazarlo”.

Yorka es un dúo referente de la música chilena. Con un sello característico que da cuenta de ocho años de carrera y tres producciones discográficas que las ubican como una banda líder de nuevas generaciones. Con su música fresca y creativa que hoy las tiene presentando “Mira Niñita”, primer single de esta reedición “Homenaje a Los Jaivas”.

“Quisimos tomar esta canción y llegar hasta la versión más sencilla y cálida, utilizar nuestras voces como los principales instrumentos y jugar a la memoria con quiénes la escuchen. Sentimos que quisimos destacar las ideas musicales que proponen estos músicos maravillosos, cantarlas como cuando escuchas la canción y entregarle a la gente una versión acústica, vocal y muy íntima”, comentan las músicas.

Escucha «Mira niñita» en las plataformas digitales