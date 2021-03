Un resultado abierto y estrecho arroja la encuesta Mundo Asesoría con una ventaja de Juan Pablo Sáez, seguido de cerca por Alejandra Placencia y más abajo Guido Benavides

Hecha durante las dos últimas semanas de febrero de este año, la medición pone como primera opción al actor Juan Pablo Sáez (DC) seguido de la profesora y ex concejala Alejandra Placencia (PC) sucedida por el concejal Guido Benavides (RN).

El sondeo consistió en una selección aleatoria de 5 mil personas que viven en Ñuñoa, hecho de forma telefónica (con registro de audio de un 100% de los encuestados), con 2.800 llamados efectivos y un margen de error de un 3.5%.

La distribución por sexo de la encuesta arroja un resultado de un 46.28% de hombres y un 53.72% de mujeres que ante la pregunta de la intención de voto si las elecciones fueran este domingo el panorama queda con Juan Pablo Sáez con un 12,67% de apoyo, seguido por Alejandra Placencia con un 8.45%, luego Guido Benavides con un 7.43%, mucho más abajo se ubica Emilia Ríos (RD) con 4.73% y en último lugar Rodrigo Maureira (UP) con un 0.34% de adhesión, mientras un amplio 66.39% de los encuestados no sabe o no responde dejando un escenario en extremo abierto que debería estrecharse conforme se acercan las elecciones.

Por otra parte el estudio consultó sobre los principales problemas que afectan a Ñuñoa cuyas respuestas se enfocaron principalmente en Seguridad y Delincuencia con un 32.1%, luego Vivienda con un 7.9% y Veredas y Pavimentación con un 7.8%.