Cartas al director: «Hablemos de educación»

"Candidatas y candidatos: hablemos de educación en el Instituto Nacional o en cualquier liceo o escuela de nuestro país, pero sin desplazarla a un párrafo menor de los programas..."

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Señor Director:

Hace unos días escuché en un matinal: “La educación ya no es un tema”. Lamentablemente, esa frase retrata estas candidaturas presidenciales, la educación no está en el centro ni se asume como eje de un proyecto de país. La política educacional se ha quedado en generalidades y promesas vagas. También entiendo por qué: tras años de debate educacional sin mucha respuesta, hay cansancio.

Pero, como estudiantes, no podemos permitirlo, debemos hacer autocrítica: no hemos logrado instalar la educación como prioridad del debate público. Como estudiantes, tenemos un rol fundamental, nuestros liderazgos deben ser capaces de poner el tema sobre la mesa, pues, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.

Como estudiante y presidente de un Centro de Estudiantes, me preocupa que esto postergue reformas urgentes y dañe a quienes hoy se forman en nuestras aulas. Queremos respuestas claras a cómo enfrentarán la crisis de financiamiento de la educación pública, cómo fortalecerán la formación docente, cómo asegurarán el acceso a la educación superior, qué visión tienen para preparar a las y los jóvenes para un país más justo y democrático, y cuál es su posición frente al traspaso a los SLEP, la Jornada Escolar Completa y el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

“Hablemos de Educación” es el nombre del ciclo de conversatorios presidenciales que va por su tercera edición y comenzó el pasado 29 de septiembre; necesitamos poner el tema sobre la mesa.

Candidatas y candidatos: hablemos de educación en el Instituto Nacional o en cualquier liceo o escuela de nuestro país, pero sin desplazarla a un párrafo menor de los programas. Dejemos de relegar esa responsabilidad a un futuro aún incierto. La educación debe ser el tema central de cualquier proyecto de futuro si queremos soñar el mañana.

Matias Valdés Fuenzalida

