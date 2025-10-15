Derecho a réplica Veaóptica

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Frente a las publicaciones efectuadas por el medio periodístico el ciudadano en las que se involucra directamente a Veaóptica y Óptica Henzi en una investigación criminal vigente en Fiscalía por distintos delitos funcionarios, es necesario hacer las siguientes precisiones:

  1. Veaóptica y Óptica Henzi son empresas distintas tanto en rol único tributario como en su ejercicio comercial. Veaóptica adquirió la propiedad de óptica Henzi y luego de evaluar su funcionamiento decidió cerrarla. La relación entre ambas empresas es pública y consta incluso en la identidad publicitaria de óptica Henzi, la que a partir de su adquisición incorporó la leyenda “by Veaóptica”.
  2. En momento alguno hemos tenido participación en el diseño, postulación, adjudicación, ejecución y/o rendición de fondos estatales, ni suscrito contratos con el Estado. Nuestros servicios y productos fueron contratados y pagados por personas naturales y/o jurídicas que se adjudicaron proyectos de financiamiento estatal, y fueron íntegramente entregados por los precios que en cada caso se pactaron.
  3. No tenemos ni hemos tenido relación contractual, societaria, laboral o de naturaleza alguna con Eduardo Fagalde Ampuero, Zoila Reyes Sáez ni con cualquier otra persona señalada en la referida querella criminal.

Lamentamos que se nos haya involucrado en esta situación manchando con ello la trayectoria incólume y excelente reputación que por más de 15 años hemos forjado en la región.

La comunidad Valdiviana puede estar tranquila de que Veaóptica es una empresa lícita que no ha participado jamás de actividades legal o moralmente reprochables y que seguiremos brindando soluciones oftalmológicas de alta calidad y conveniencia a la clientela que nos ha honrado con su preferencia por más de 15 años.       

