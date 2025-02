1057 años no bastan para Krassnoff, el amigo de Kast: Condenado junto a 4 exoficiales por secuestro

Corte de Apelaciones condena a exagentes de la DINA por secuestro de Jenny Barra

El imparable prontuario de Miguel Krassnoff Martchenko sigue creciendo. El brigadier retirado del Ejército y exagente de la DINA fue condenado nuevamente por secuestro calificado, esta vez en el caso de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería de 23 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), secuestrada y asesinada durante la dictadura militar. Con esta nueva sentencia, Krassnoff acumula 1057 años de cárcel por su participación en violaciones a los derechos humanos.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras María Catalina González y Claudia Lazen, junto al magistrado Leonardo Varas Herrera, condenó también a otros cuatro exoficiales de la DINA: Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Juan Morales Salgado y Miguel Krassnoff Martchenko, quienes recibieron penas de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autores del secuestro calificado.

Por su parte, el exoficial Enrique Sandoval Arancibia fue condenado a 540 días de presidio como encubridor, pena que se consideró cumplida por el tiempo que permaneció en prisión preventiva.

El caso de Jenny Barra: detención, tortura y desaparición

Jenny Barra Rosales fue secuestrada el 17 de octubre de 1977 cerca de su domicilio en San Bernardo, luego de que agentes de la DINA obtuvieran su identidad tras torturar a otro militante del MIR, José Miguel Tobar. Barra fue trasladada al centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y, posteriormente, al centro de exterminio Simón Bolívar, donde desapareció.

En 2001, sus restos fueron encontrados en un socavón de la mina Los Bronces, en la Cuesta Barriga, uno de los tantos sitios utilizados por la dictadura para ocultar a sus víctimas. Solo se lograron identificar dos fragmentos óseos de la joven.

Una nueva condena que se suma a un largo historial

La sentencia del caso de Jenny Barra es solo el capítulo más reciente de las múltiples condenas que enfrenta Krassnoff. En febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia de 20 años de prisión para Krassnoff, junto a otros exagentes de la DINA, por su participación en el secuestro de la pareja de cineastas Jorge Hernán Müller Silva y Carmen Cecilia Bueno Cifuentes. Con dicha condena y la reciente sentencia por el caso de Jenny Barra, su pena total llega a 1057 años de cárcel.

«Miguel Krassnoff, ex agente de la DINA y coronel en servicio, fue sometido a nuevos interrogatorios y careos por órdenes de la Ministra Gloria Olivares en relación al caso de desaparición del caso Chanfreau. En esta oportunidad Krassnoff negó nuevamente las acusaciones que pesan en su contra, pese a los careos desarrollados con testigos y sobrevivientes como Patricio Bustos, Osvaldo Torres, María Virginia Hernández, Nubia Becker, Patricia Barceló, Roberto Merino, Mauricio Galaz, Ricardo Froedden, León Gómez, Ofelia Nistal, Mariela Albrecht, entre otros. Imagen: Archivo La Nación, 30 septiembre 1992.

Kast defiende a Krassnoff: “No creo todas las cosas que se dicen de él”

Las polémicas declaraciones del excandidato presidencial José Antonio Kast sobre Miguel Krassnoff Martchenko continúan siendo un recordatorio del respaldo que sectores de la derecha han brindado a los represores de la dictadura. En 2017, durante una entrevista en T13 Radio, Kast relativizó los crímenes de lesa humanidad por los que el exbrigadier está condenado, describiéndolos como “cosas que se dicen de él”.

“He ido dos veces a Punta Peuco y en una de esas idas tuve la oportunidad de cruzarme con él. Me regaló su libro y plantea su versión de los hechos. Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo, no creo todas las cosas que se dicen de él”, afirmó Kast en aquel entonces, en un intento por validar la versión del exmilitar.

Aunque aseguró no negar que se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, Kast cuestionó los procesos judiciales que han llevado a la condena de múltiples agentes represores. “Yo no cuestiono que se hayan cometido delitos, violaciones a los derechos humanos, eso no lo cuestiono. Lo que cuestiono son los procesamientos”, agregó.

Estas declaraciones, en su momento, fueron interpretadas como un intento de capturar el voto de la derecha más dura, apelando a quienes defienden el legado de la dictadura de Augusto Pinochet. Aunque han pasado varios años, las palabras de Kast siguen resonando en el contexto de la nueva condena contra Krassnoff y alimentan el debate sobre la memoria histórica y la justicia en Chile.

La importancia de la nueva condena

La abogada querellante Andrea Gattini, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, destacó la relevancia de esta sentencia, aunque señaló que no refleja plenamente la magnitud de los crímenes cometidos. “Creemos que no se han sopesado los hechos en toda su magnitud, y eso repercutió en la calificación jurídica de los delitos cometidos y en la pena impuesta a los condenados”, afirmó.

En este sentido, la abogada informó que ya se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para que se considere también el delito de homicidio calificado, argumentando que la detención, tortura y posterior asesinato de Jenny Barra no puede limitarse a una calificación de secuestro calificado.

“Jenny Barra fue detenida y encerrada en centros clandestinos de tortura y exterminio para sacar toda la información posible, y solo luego de haber cumplido ese propósito criminal, fue asesinada y su cuerpo arrojado a un pique minero en la Cuesta Barriga, para asegurar absoluta impunidad. No es solo un secuestro calificado, por lo que presentamos un recurso ante la Corte Suprema insistiendo en una correcta calificación, cuestión que es de toda justicia y esperemos que prospere”, sostuvo Gattini.

El legado criminal de Krassnoff y los exagentes de la DINA

Krassnoff, conocido como «El ruso», cumple sus más de 25 condenas en el penal de Punta Peuco, donde nunca ha reconocido su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de la DINA. A pesar de sus reiteradas sentencias, continúa representando el rostro visible de la represión sistemática que sufrió el país durante la dictadura militar.

Miguel Krassnoff Martchenko, exbrigadier retirado del Ejército y exagente de la DINA, fue condenado nuevamente por secuestro calificado. Esta vez en el caso de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería de 23 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), secuestrada y asesinada durante la dictadura militar. (Imagen: Agencia Uno)

Los otros condenados, Espinoza Bravo, Wenderoth Pozo, Morales Salgado y Sandoval Arancibia, también participaron en operaciones represivas como parte del aparato de inteligencia que operó en centros como Villa Grimaldi y Simón Bolívar.

Con esta nueva condena, el caso de Jenny Barra Rosales se suma a la larga lista de víctimas de la dictadura que, décadas después, siguen exigiendo memoria, justicia y verdad.

