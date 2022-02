14 de febrero: La búsqueda del placer implica un trabajo de búsqueda de información y autocuidado

“Cuidarse con placer… y si quieres, con amor”, se denomina una campaña impulsada por Aprofa (Asociación Chilena de Protección de la Familia), en la víspera de la multicomercializada celebración del 14 de febrero, Día de los Enamorados o San Valentín.

Se trata de una caja especialmente elaborada para la fecha, y que contiene distintos artículos para la práctica del placer sexual responsable y consciente, como preservativos, distintos tipos de lubricantes, oral mask, petazetas y juegos eróticos, entre otros.

“El objetivo de este lanzamiento es poder aportar, desde una mirada más lúdica y menos academicista, en la vida sexual de las personas. El sexo es una actividad humana fundamental para el desarrollo de todas y todos, y debe darse en un marco de respeto y seguridad, pero esto no quiere decir que no pueda ser entretenido, innovador y emocionante”, plantea Fernanda Cabrera, profesional del Área de Educación de Aprofa.

Con esta campaña, que estará disponible hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock, Aprofa busca generar un espacio de disfrute, conversación y reflexión en torno al sexo responsable. En ese sentido, para Fernanda es importante recalcar que la sexualidad no tiene por qué estar ligada solamente a la afectividad, y que se trata de una esfera de la experiencia humana que debe ser segura, consentida y vivida con libertad por las personas.

“Se tiende a banalizar mucho el placer, desvinculándolo de su importancia para la salud y la siquis de la gente, y posicionándolo como un fin en sí, atado a ciertos cánones físicos idealizados. El sexo sin amor está muy bien, y el sexo con amor, también, pero lo que debemos procurar es, ante todo, practicarlo responsable y conscientemente, sin egoísmo ni prejuicios de por medio”, señala la especialista.

En ese sentido, desde la Asociación recordaron que la búsqueda del placer también implica un trabajo de búsqueda de información y de autocuidado, por lo que abordaron algunos mitos referidos a la sexualidad, “y que solo terminan coartando las libertades individuales y generando más prejuicios al respecto”. A continuación algunos:

–Los lugares y experiencias que generan placer son las mismas para todos: Falso. Cada ser es distinto y con ello los lugares y experiencias placenteras.

-Con preservativo de (pene o vagina) no se siente placer: Falso. El placer sexual no depende del condón, si bien la sensación puede no ser la misma, la experiencia de la postura y uso del preservativo puede sexualizarse y convertirse en un entretenido y erótico juego.

-Tomar alcohol o emborracharse garantiza tener mejor sexo: Falso. Incluso, puede llegar a dificultar la excitación y el orgasmo. Además, si ese consumo es crónico es probable que cause otras afectaciones, una de ellas es que impide la toma consciente de decisiones, como lo es el uso de barreras protectoras.

-Los hombres sienten más deseo sexual que las mujeres: Falso. Se ha comprobado que no existe un mayor deseo sexual en las mujeres u hombres, pero lo que sí es cierto es que, culturalmente, el género masculino se ha podido expresar con mayor libertad y sin discriminación al respecto.

-Masturbarse es malo para la salud y puede causar infertilidad: Falso. La masturbación es una práctica natural de los seres humanos para lograr conocer, explorar y satisfacer su deseo sexual. Actualmente no existen investigaciones científicas que demuestren que esta práctica produzca enfermedades físicas o psicológicas.

-El tamaño del pene importa: Falso. Cada cuerpo es distinto, la experiencia sexual no es dependiente del tamaño o grosor de los genitales.

-Para tener sexo anal se requiere de lubricante: Verdadero. Debemos considerar el uso de preservativo y lubricante, ya que el ano y recto no generan su propia lubricación. Además, el uso de lubricante evita generar un exceso de fricción que podría traducirse en heridas y/o experiencias dolorosas.

“Es importante considerar dentro de esta cotidianeidad de la experiencia del placer, el poder vivenciarlo en nuestra sexualidad, la que según la OMS se define como un aspecto central del ser humano, a lo largo de su vida. La experiencia sexual abarca al sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexo-afectiva. De ahí la relevancia de seguir trabajando en una Educación Integral de la Sexualidad que se haga cargo de las necesidades de información de las parejas, los solteros y, sobre todo, de nuestros niños y niñas que están por iniciarse en este ámbito”, concluyó Fernanda Cabrera.

Para más detalles de la campaña “Cuidarse con placer… y si quieres, con amor”, puedes visitar https://www.aprofa.cl/tienda/