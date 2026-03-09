17 años de presidio efectivo: Suprema confirma condena a exdirector general de la PDI Héctor Espinosa por malversación y lavado de activos

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que condenó al exdirector general de la PDI, Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, a la pena de cumplimiento efectivo de 12 años de presidio, en calidad de autor de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación y uso de instrumento público falso, más 5 años y un día de reclusión efectiva, como autor del delito de lavado de activos, ilícitos cometidos entre 2015y 2017, en Santiago.

Asimismo, se ratificó la condena a su cónyuge, María Magdalena Neira Cabrera, quien deberá cumplir una pena de 541 días de presidio, como autora del delito culposo de lavado de activos. .

En fallo unánime (causa rol 4-2026), la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por el ministro Manuel Valderrama, la ministra María Gajardo, el ministro Juan Mera, la abogada (i) Leonor Etcheberry y el abogado (i) Carlos Urquieta, descartó la «infracción sustancial al debido proceso» en la sentencia impugnada, que fue dictada -recordemos- por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

